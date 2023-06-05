Тепло, но местами с грозами: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

Начало недели в Украине будет теплым – до +24, +26, однако местами пройдут грозы. Осадки ожидаются в западных областях.

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Такой прогноз погоды озвучили в Украинском гидрометцентре. В понедельник, 5 июня, ожидается тепло от +21, +23 до +24, +26; теплее всего будет в Закарпатье, на Херсонщине и Николаевщине.

Облачность переменчивая; в Закарпатье и на Буковине пройдут кратковременные дожди. Ветер северный 3-8 м/с.

На Киевщине облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменчивых направлений, 3-8 м/с.

Днем ожидается тепло +20, +25, в Киеве +21 +23.

Во вторник, 6 июня, переменная облачность, температура воздуха от +20, на Киевщине, Кировоградщине и Николаевщине до +24, +26. Ветер южный, 5-10 м/с.

В западных областях кратковременные дожди.

В Киеве ночью +13, +11, днем +24, +26. Ветер южный, 5-10 м/с.

В среду, 7 июня, облачно с прояснениями, днем +24, +26, в западных областях +20, +24, продолжатся дожди. На остальной территории без осадков, ветер южный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью +14, +16, днем +24, +26. Ветер южный, 5-10 м/с, переменная облачность.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, Украину накроет антициклон Xamara, который принесет на большинство территорий сухую малооблачную погоду.

В начале месяца в Украине прогнозируют уменьшение интенсивности локальных кратковременных дождей. Сильной жары не предвидится.