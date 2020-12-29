Тепло и солнечно почти по всей Украине: озвучен прогноз погоды на 30 декабря

Борис Бондарь Общество 22:31, 29.12.2020 Обновлено: 22:32, 29.12.2020

В среду, 30 декабря, погода на большей части Украины будет сухой, осадки возможны только в западных областях.

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, дождь возможен в Волынской, Закарпатской и Львовской областях. Не исключены незначительные осадки на Ивано-Франковщине.

При этом в западных областях будет достаточно тепло. Дневная температура составит +5…+9 градусов, ночная +1…+4 градуса.

На остальной территории страны будет переменная облачность.

На востоке днем воздух прогреется до +3…+5 градусов, ночью похолодает до -1…+2 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

На севере Украины температура днем составит +4…+6 градусов днем и +1…+3 ночью.

Теплее всего будет в южных областях страны. Днем столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, а ночью опустятся до +5…+7 градусов.

Чуть прохладнее будет в центральных регионах. Днем +6..+9 градусов, ночью – до +5.

Погода в Киеве 30 декабря будет преимущественно солнечной. Днем воздух прогреется до +7..+9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2…+4 градусов.

Карта погоды на 30 декабря
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 1 января 2021-го года погоду в Украине будет формировать циклон с юго-запада Европы, поэтому будет тепло и дождливо. Осадков не будет только на востоке страны, в Запорожье и в Днепропетровской области.

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