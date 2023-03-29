'Теперь я слышу': пятилетняя Женя получила слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова много лет помогает детям с потерей слуха. В этот раз в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" возможность слышать окружающий мир получила пятилетняя Женя Соколова из Херсона.

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Во время полномасштабной войны семья была эвакуирована в Киев. В столице врачи обратили внимание на слух Жени. Девочке установили диагноз хроническая "двусторонняя соционевральная тугоухость 2 степени". Мама не положила рук, а стала искать способ помочь дочери. Наконец ей подсказали обратиться в Фонд Рината Ахметова.

"Я очень, очень благодарна Фонду Рината Ахметова, это неоценимая помощь, а тем более во время войны. Вы подарили ей возможность слышать, научиться правильно разговаривать и делать уверенные шаги в жизни", - говорит мама Жени.

Галина Иващенко, аудиолог Центра Слуха, рассказала о слухопротезировании для Жени:

"Этот ребенок получил медицинскую помощь очень вовремя. На основе его диагноза мы предложили двустороннее слухопротезирование. Положительный результат увидели сразу. Аппараты очень мощные и современные. Они сами оценивают акустическую обстановку и подстраиваются под нее. Кроме этого, они угнетают шум, а язык наоборот , выделяют".

Жене скоро идти в школу, поэтому у нее будет время, чтобы позаниматься с логопедом и научиться произносить то, чего пока не умеет.

Детям с недостатками слуха Фонд помогает с 2007 года. Благодаря ему более 200 мальчиков и девочек получили высокочувствительные слуховые протезы, подстраиваемые под индивидуальные особенности ребенка. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.