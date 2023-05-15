Температура будет бить рекорды: синоптики рассказали, каким будет лето в Украине

В Украине лето 2023 года по температуре наступит с середины июня, вместе с тем в этом же месяце ожидаются наиболее сильные грозы и дожди. В общем же лето обещает быть жарким, иногда даже слишком.

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В частности, в июле и августе температура будет превышать климатическую норму. Это следует из прогнозов народных синоптиков и метеорологов Укргидрометцентра.

Так, народный синоптик Владимир Деркач утверждает, что лето этого года в Украине будет не только соответствовать своим температурам, но и побьет некоторые рекорды. В частности, по его словам, это время года обещает украинцам жару.

Со своей стороны синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что погода в июне во всех регионах Украины в Украине будет в пределах нормы. А вот в июле и августе температуры будут несколько выше климатической нормы.

"Уже сейчас можем говорить, что в июле-августе, средняя суточная температура которых обычно составляет 25,5 градуса, в этом году достигнет в среднем до 27 градусов. Это намек на жаркое лето", – рассказала она в эфире "Завтрака с 1+1".

Агрометеоролог Татьяна Адаменко указала, что лето 2023 будет благоприятным для урожая. По ее словам, в регионах будет достаточно влаги и прогрева почвы, чтобы получить нормальное начальное развитие к выращиванию культур.

"То есть толчок для хорошего урожая за счет погодных условий был", – подчеркнула она.

Метеоролог Вазира Мартазинова прогнозирует, что "хорошее лето" в Украину придет со второй половины июня. В этом же месяце в стране ожидаются наиболее сильные дожди и грозы. В целом же, утверждают синоптики, лето-2023 в Украине однозначно не будет холодным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прогнозировалось, что лето 2023 года в Украине будет теплым и в основном сухим. Временами пройдут небольшие дожди.

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