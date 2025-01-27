Температура бьет рекорды: в какие регионы Украины 27 января посетит 'весна'

В понедельник, 27 января, в некоторые регионы Украины в конце придет "весна". Синоптики отмечают, что температура пока бьет рекорды.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также отмечается, что осадки не прогнозируются.

"Облачно с прояснениями. В юго-восточной части ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С. В Прикарпатье и в Крыму 9-14°С. В восточных областях и в Карпатах ночью от 2°С до 3°С мороза. Днем 2-7°С тепла.

Напомним, швейцарские ученые предупреждают, что по миру распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся более жаркими и распространенными с 1980 года.

Как писал OBOZ.UA, метаанализ текущих последствий глобального потепления показывает, что треть всех живых видов может исчезнуть к 2100 году. Этот сценарий чревато реальностью, если выбросы парниковых газов не замедлятся.

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