Трохи про історичну географію і не тільки. Бо багато хто вважає наших пращурів дикими язичниками. Ось вам для роздумів, якщо хто не знав.

Видео дня

Поділ на Європу та Азію у світі є чисто умовним. Вважається що це один континент. В часи Античності Європу та Азію (вірніше - Асію) ділили не за географічною ознакою, а за соціально- культурною. Кордони між ними були чисто умовними.

У прадавні часи найпоширеніша межа - по річці Танаїс. Тоді це був нинішній Сіверський Донець, а нинішній Дон вважався його притокою. Сіверський Донець витікає з Середньоруської височини. Зразу підкреслю: до росії ця назва має такий само стосунок, як морська свинка до моря.

Це знамениті Ріпейські (Ріфейські) гори, про які йдеться у Рігведі. Тут сидить бог вогню Агні, який охороняє Семиглавого на "Пупі Землі", тобто в центрі Всесвіту. У першій монотеїстичній релігії - Зороастризмі це гори Хара Березайті (Висока Хара - не в сенсі фізичної височини, а небесної), де була країна небожителів.

За зороастрійською міфологією, бог Ормузд (Ор) мав шість безсмертних втілень, асів (ця назва потім перейде у скандинавську міфологію) - звідси Семиглавий. Мало кому відомо, але легендарного батька Кия, Щека і Хорива звали Ор, а імена засновників Києва не слов`янські, а іранські, так само, як Аскольда (Осколт) і Діра (Дарій).

До сього слід додати, що грецькі та римські автори, розповідаючи про те, що сарматські воїни вклонялися увімкнутому в землю мечу, а відтак були "язичниками", помилялися. Справа в тому, що одне з утілень бога Ора - Хшатра Ваирья (Кшатра Вайю) був покровителем металу й одночасно воїнів (кшатріїв), звідси й молитва мечу, яка фіксується не лише у сарматів, але й в низці інших народів арійського (Орійського) кореню.

А ще саме в районі Танаїса Олександр Македонський шукав Землю Богів (так перекладається слово Асія). Колись казали: Європа земля людей, Асія - земля богів. Саме сюди, згідно з апокрифами вирушив на місію улюблений учень Христа апостол Іоанн "шукати світлий рід" – зрозуміло чий.

І ще. Руси - ніякі не вікінги. Вони походять з українського Степу, з ареалу Сіверський Донець-Дон-Північний Кавказ. Це знамениті роксалани, або світлі алани, або ж з давньоіранської (не плутати з сучасним Іраном) - "світлі арії".

Вам, друзі, досі усе ще здається, що історія Руси-України починається з якихось вікінгів, що опанували дикі нікому не цікаві, загублені на задвірках цивілізації, землі? Або з диких бородатих язичників-слов`ян, що молилися різьбленим липовим колодам?

...А по Уральським горам почали проводити умовний кордон між Європою і Асією за наполяганням Петра І - дуже вже йому хотілося вважатися європейцем, хоча землі Московії ні до Європи, ні до Асії не належали. На давніх картах вони позначалися як Тартарія. Це не від татар - навпаки, частина тюрків отримала цю назву завдяки Тартарії, яка походить від давньогрецького Тартару.

А європейським географам абсолютно все одно, де там якийсь цар Тартарії проводить кордон. Для них, повторюю, це один континент. Гроші московські вирішували все тоді, як і зараз. Наприклад, неграмотний коханець Петра, "напівдержавний володар" Меншиков тупо купив собі звання члена Лондонського королівського товариства (одна з найстаріших і найшановніших наукових організацій світу), що вже там такі дрібниці, як нікому непотрібний кордон...

Про це можна було б говорити ще багато. В т. ч. про те, що Київ під назвою Азагоріум або Метрополь (головне місто) позначений ще на карті Птолмея, тобто існував у І столітті і мав власну Церкву вже тоді. Але й без цього вийшов лонгрід – не кожному вистачить терпіння дочитати такий нудний і доволі складний текст. Сподіваюся, якщо буду живий, написати про це книгу.