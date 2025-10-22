Телеканал 'Прямой' запустил новое ток-шоу с использованием ИИ

На телеканале "Прямой" стартовало новое социально-политическое ток-шоу "Прямым текстом" с использованием искусственного интеллекта.

"Единственный в своем роде на украинском телевидении проект – мы привлекаем к участию в нем искусственный интеллект, который будет задавать вопросы. Он сам будет выбирать, кого и о чем спрашивать, и главное – он будет тем участником, который готов давать незаангажированные ответы на вопросы, которые мы задаем ежедневно нашим политикам", – отметила ведущая проекта Светлана Орловская.

Соведущим проекта стал политолог Игорь Рейтерович.

Во время эфира политики, народные депутаты, эксперты будут обсуждать актуальные темы внутренней и внешней политики Украины, проблемы безопасности и обеспечения Сил обороны Украины, а также расширение международной поддержки Украины.

В премьерном эфире народные депутаты от "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко, "Голоса" Юлия Клименко, "Батькивщины" Сергей Соболев, а также экономический и политический эксперт Павел Розенко обсуждали сценарии возможной встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Путина, дальнейшее развитие ситуации на фронте, возможность проведения выборов и проблемы формирования Государственного бюджета на 2026 год.

Также в эфире украинские студенты имели возможность пообщаться с гостями студии и задать им вопросы.

Ток-шоу "Прямым текстом" можно посмотреть каждый вторник в 18:00 в эфире, или на Youtube "Прямого".