Тарас Тополь, Василий Байдак и другие волонтеры снялись в мотивационном видео Любомира Левицкого

Молодежная инициатива #ВлипыЗа Себе презентовала новое мотивационное видео в поддержку волонтерского движения и профессионального общественного сектора в Украине.

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Главный месседж ролика состоит в том, чтобы показать трансформацию каждого молодого украинца в этот сложный период в истории страны. Волонтеры и общественные деятели – это не отдельные люди, которые живут где-то там, обладают суперспособностями и помогают, как волшебники. Пока ВСУ защищают нас на передовой, они борются в тылу. И именно их борьбе посвящено видео "Влипи за Победу", что непременно вдохновит молодежь занимать активную позицию и делать максимум там, где можно быть полезным.

Режиссером ролика выступил Любомир Левицкий, который с самого начала полномасштабного вторжения принимает участие в волонтерских проектах, поддерживает военных и снимает документальное кино об украинских реалиях.

Герои видео – яркие представители волонтерского движения Украины, социально ответственные люди и общественные организации. В частности, Power Kit – изобретатели, бесплатно обеспечивающие ВСУ сверхмощными павербанками, созданными из использованных электронных сигарет; 11-летняя Валерия Ежова, собирающая огромные суммы денег для армии, играя в шашки; лидер группы "Антитела" и соучредитель одноименного благотворительного фонда Тарас Тополя; стендап-комик и самый креативный "сборщик" средств на нужды военных Василий Байдак; борец с коррупцией Виталий Шабунин; проект восстановления Brave To Rebuild, благотворительный фонд Happy Paw и другие герои нашего времени.

"Мы построим новую Украину не соглашением со страхами, а победой над ними. Проект #ВлипиЗа Себя именно о таких украинцах и украинках. Смелых жить дальше. Смелых строить новую жизнь.Смелых объединить сегодня весь мир вокруг идеи свободы и демократии. Проект ценен тем, что вдохновляет других. Наши герои заряжают, вдохновляют и вызывают уважение. Мы все вместе в этом процессе помощи. Мы – украинцы!" – комментирует Любомир Левицкий.

Словом, это история о каждом из нас. Тех, кто находит, донатит, репостит, развозит, режет картошку, плетет сетки, встречает посылки, кормит бездомных животных и т.д. Мы все не стоим в стороне от – мы действуем. И нас таковых почти 40 миллионов.

"Наша цель – напомнить, что война продолжается, и каждый из нас может внести свой вклад в Победу: влепить за себя и свое будущее. У нас одна мечта на всех и мы делаем все, чтобы она сбылась: каждый на своем месте. Каждый из нас нас боец. И каждый – фронт", – рассказывает Татьяна Коврига, директор GoGlobal.

Молодежная инициатива #ВлипиЗа Себя призвала всех украинцев приобщаться, помогать, поддерживать. Итого к Победе!