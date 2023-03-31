''Там, где ты'': премьера мини-фильма Марты Липчей о чувствах каждого украинца

Финалистка "Голоса страны-12" Марта Липчей представила первый сингл "Там где ты", который стал основой мини-фильма о чувствах каждого украинца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Сегодня Марта Липчей – новое лицо современной музыки. Новая страница истории женского поп-рока в Украине.

Ее месседж – говорить правду в своих песнях. Петь о том, что переживает каждый украинец.

"Там, где ты" – это история почти каждой пятой семьи в Украине. Это история разлуки, страданий и испытаний. История семей, которых разделила война и вынужденный переезд.

"Для меня, как для артистки, является важной миссией петь о том, что сегодня переживает каждый украинец, быть голосом своего народа. Я посвящаю эту песню нашим военным, которые защищают нас в войне за нашу независимость и свободу! Мы благодарим вас и ждем вас", – комментирует Марта.

Идея и сюжет клипа принадлежат тренеру "Голоса країни-12" и меценату Андрею Мацоле. В марте этого года Марта Липчей подписала контракт с продюсерской компанией "Мюзик бразерз", руководителем которой является Светлана Мацола.

"Когда мы прорабатывали идеи, то поняли, что эта ситуация, — разлука семей, самая распространенная и болезненная среди украинцев. И мы кинематографически показали то, что пережила украинская семья за прошлый год", – делится Марта.

Видеоклип артистки стал трехминутной жизнью, которую проживает зритель. Вся боль, радость, переживание, надежда, вера и любовь в одном мини-фильме, который близка история почти каждого в Украине.

"Там, где ты" – песня, которая объединяет всех украинцев и вдохновляет на победу!