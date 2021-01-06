Информация, которая была обнародована Михаилом Бродским на сайте OBOZREVATEL, конечно, с одной стороны – сенсация, а с другой – это абсолютно укладывается в последовательность действий нынешней власти в отношении к украинцам во время пандемии.

Это называется ковид-мародерство: когда украинцев лишают шанса на государственное бесплатное лечение и перенаправляют коронавирусный бюджет на коммерческие нужды. Граждане страны фактически получают необходимое лечение за собственные средства. И то, что сейчас завезены вакцины для определенной касты людей, а именно – для чиновников, ничуть не удивляет, ведь мы видим, что несмотря на клятвы Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты, а затем президента Украины о том, что он отменит привилегии и льготы для чиновников, на самом деле эта власть – и Зе-команда, и сам Владимир Зеленский – успешно и дальше этими льготами пользуются, расширяют их и открывают для себя все новые и новые возможности.

Можно вспомнить переезд Владимира Зеленского на государственную дачу и использование резиденции за счет средств налогоплательщиков, лечение высших должностных лиц – Зеленского, Ермака, членов правительства – в государственной клинике Феофания, несмотря на обещание отдать госдачи детям, а Феофанию вообще открыть для всех украинцев. То есть мы видим, как эта команда превратилась в классическую партноменклатуру классического периода Советского Союза, когда есть привилегии для ближайшего окружения и создание дефицита для простых граждан.

Если во времена СССР это было связано с продуктами питания, бытовыми товарами, одеждой, то сейчас фактически – это доступ к медицинским услугам, который культивирует новая власть. Такая ситуация не удивительна, ведь мы увидели с самого начала, как власть повела себя с тестированием украинцев на COVID-19. Не были осуществлены надлежащие государственные закупки нужного количества и качества систем, необходимых для проведения массового государственного бесплатного тестирования. Поэтому сегодня мы можем констатировать, что такое тестирование фактически недоступно. Невзирая на счастливые "видосики" власти о том, что якобы украинцы могут свободно сдать анализы на COVID-19, люди, которые непосредственно с этим сталкивались, знают, что это откровенная ложь и манипуляция. Осуществить государственное бесплатное тестирование в короткие сроки практически невозможно. В лучшем случае результат можно ожидать неделю, а иногда и два-три после того, как человек уже успешно или неуспешно проведет лечение. Государство перевело всю эту историю с тестированием полностью на коммерческие рельсы.

Относительно тайной вакцинации чиновников, считаю, что в этом случае нужно всем выступить единым фронтом, представителям СМИ провести журналистское расследование. Нельзя замалчивать эти факты, их нужно распространять максимально.

Речь идет о том, что сейчас, на первом этапе, это может быть только политическая ответственность нынешнего руководства страны, которая впоследствии, после смены власти, может привести и к уголовной ответственности. Ведь это не просто создание особых условий для чиновников. Власть сегодня не обеспечила украинцев вакциной. В то время, когда все страны мира еще в июле-августе 2020 года начали переговоры с производителями вакцин (которые были абсолютно всем известны еще в июне-июле 2020-го) на прямые поставки вакцин, украинская власть работала над самопиаром и "закатыванием" средств с коронавирусного фонда в строительство дорог. И фактически власть проиграла эту историю с закупкой вакцин для Украинской, а когда спохватилась, на рынке осталась китайская вакцина с совершенно недоказанной сегодня эффективностью. Она не признается ни Европейским союзом, ни США.

Под угрозу поставлена жизнь и здоровье человека. А это, безусловно, уголовная ответственность, предусмотренная статьей Уголовного кодекса Украины о бездеятельности власти, которая может привести к трагическим последствиям для жизни и здоровья украинцев. Придет время и высшее руководство нашего государства, я убежден, может предстать перед судом за такую небрежность и бездействие. Гордиться нечем.

Сегодня поступила информация от ВОЗ, что более 40 стран мира проводят активную кампанию вакцинации населения, а в Украине она до сих пор не началась лишь через одно – через полную некомпетентность, импотентность и бездействие украинской власти. Поэтому в нашем случае, думаю, будет открыта возможность коммерческого вакцинации населения за баснословные деньги. Для нынешнего руководства государства – это бизнес, без всякого желания заботиться о жизни и здоровье украинцев.