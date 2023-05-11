Гадаєте, це путін вигадав маніпуляції з "Новачком" та полонієм? А от і ні.

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30 серпня 1918 року на заводі Міхельсона в Москві було скоєно замах на "вождя світового пролетаріату" Володимира Ілліча Леніна. Організував його найближчий соратник "вічно живого" - Яків Мойсеєвич Свердлов. Він на ту пору набрав такої ваги, що став фактично другою людиною у більшовицькій ієрархії та сам хотів стати на чолі "світового пролетаріату" в його безкінечному марші до комунізму.

Щойно одужавши від ран, товариш Ленін, користуючись тим, що товариш Свердлов якраз хворів на застуду, відвідав його за місцем проживання й пригостив тортиком з дуже цікавою начинкою. Спробувавши кондитерський виріб, який було "випечено" спеціалістами з фармакології на кухні головного чекіста Фелікса Дзержинського під пильним наглядом нового ленінського фаворита Йосипа Сталіна, товариш Свердлов відправився у країну вічного полювання на бізонів.

А замах на заводі Міхельсона Ленін і компанія використали для масового терору проти своїх політичних противників, звинувативши в ньому партію есерів, та влаштувавши їм масову різанину.

"Найлюдянішій людині" так сподобалася практика нетрадиційного застосування кондитерських виробів , що він у 1921 році наказав створити "архітаємну" токсикологічну лабораторію, яка підпорядковувалася виключно і лише особисто йому. Її першим керівником став професор Казаков. Скільки особистих ворогів Леніна відправилися полювати на бізонів, посмакувавши тортика або чайку, зараз не скаже вже ніхто...

Проте інші комуністи також розуміли переваги хімічних речовин у справі боротьби за владу. І вже сам Ленін у січні 1924 року спробував їх на собі - товариш Сталін не став чекати, доки Ілліч вріже дуба від хвороби. Пізніше товариш Сталін надішле тортика в подарунок дружині Леніна - Надії Костянтинівні Крупській. Та історію з презентом Свердлову знала, тож натяк зрозуміла й віддала усе нажите непосильним трудом - номери рахунків у швейцарських банках, де у товариша Леніна (як і в інших провідних більшовиків) зберігалося "на чорний день" 75 мільйонів франків.

Власне, уся історія Радянського Союзу - не та, брехлива, яка була відома кожному піонеру та пенсіонеру, а справжня, таємна - це безперервна череда таємних убивств, зради та небаченої у світі корупції. І якщо ви гадаєте, що токсикологічну лабораторію закрили після смерті Сталіна - помиляєтеся. Її було лише розширено, Вона отримала назву "Спецлабораторія № 12 Інституту спеціальних і нових технологій КДБ СРСР".