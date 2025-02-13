'Сын до сих пор вздрагивает от громких звуков': Валентина из Донетчины рассказала свою историю для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда началась полномасштабная война, Валентина вместе с семьей проживала в Великой Новоселке на Донетчине. Во время обстрелов семья вынуждена была прятаться в холодном подвале без света и воды, прислушиваясь к свисту ракет, пролетающих над их домом. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Валентина вспоминает самый ужасный обстрел их поселка – взрывы гремели непрерывно и больше всего тогда ее сердце болело за сына, который имеет диагноз ДЦП. Несмотря на страх, парень пытался быть сильным и даже сам успокаивал родителей.

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"Он держался, говорил: "Мама, не бойся". Но все равно было видно, что ему очень страшно. Он все еще вздрагивает, когда слышит громкие звуки", – говорит Валентина.

Решение эвакуироваться стало одним из самых трудных в жизни. Валентина со слезами на глазах уезжала из дома, который построила вместе с мужем. Грустно было оставлять и Большую Новоселку, которую как раз перед войной капитально отстроили: сделали новую площадь и открыли крупные магазины. Теперь когда-то цветущая деревня лежит в руинах. Впрочем, за три года войны Валентина так и не перестала верить в то, что однажды вернется в родные стены, в мирную Донбасс.

Смотрите историю Валентины по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.