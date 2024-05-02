'Свобода уже скоро': НСЖУ провела в Киеве акцию в поддержку попавших в плен РФ журналистов

Накануне Всемирного дня свободы прессы, который отмечается 3 мая, Национальный союз журналистов Украины провел в Киевском центре журналистской солидарности акцию поддержки пленных журналистов с участием бывших пленных медийщиков Людмилы Гусейновой, Александра Гунько, супруги незаконно заключенного Россией Сергея журналистки из Волновахи Лидии Тараш и других коллег.

Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Я знаю как там тяжело, но свобода уже скоро! Держись! Быстрее возвращение! Вместе к Победе!", "Журналистика – не преступление!", "Помним, поддерживаем, ждем свободы", – написала обращение к пленной журналистке Виктории Рощино оставила Людмила Гусейнова, сама прошедшая русскую неволю.

Более 30 украинских журналистов находятся в неволе в результате незаконных задержаний, захватов в плен, обманных обвинений и фальсифицированных "судебных процессов" российских оккупантов на территории Украины. О части из них доподлинно известно, что их подвергают пыткам, угрозам и содержат в бесчеловечных условиях. некоторых нет никакой информации с момента похищения. Солидарность с журналистами, которые содержатся в российской неволе, является ключевым месседжем, который мы присылаем миру по случаю Всемирного дня свободы слова. Мы требуем от России немедленного увольнения коллег и обращаемся к странам мира и международным организациям с призывом усилить давление на российский режим для достижения этой цели.

В последние недели НСЖУ проводит мероприятия солидарности с пленными коллегами в разных городах Украины. В частности, масштабная акция прошла по инициативе Центра журналистской солидарности НСЖУ в Запорожье. Как отмечали участники акции, для многих из них российские злодеяния стали тяжелой персональной трагедией, поскольку захвачены в плен журналисты из Мелитополя и других городов оккупированной на 70% Запорожской области – их близкие, коллеги и знакомые.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (от 12 августа 1949 года) предусматривает, что "являются запрещенными и оставаться запрещенными в любое время и где угодно" насилие над жизнью и личностью, в частности, все виды убийств, задачи увечья, жестокое обращение и пытки. Также запрещено захватывать заложников, надругаться над человеческим достоинством. Взятие гражданских в заложники, в соответствии с пунктами viii) п. b) ч. 2 ст. 8 Римского устава, является военным преступлением, подпадающим под юрисдикцию Международного уголовного суда. В Украине нарушение норм гуманитарного права в отношении гражданского населения также может квалифицироваться как военное преступление (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Европейская федерация журналистов настаивает на соблюдении принципа свободы слова и прав человека в отношении работников СМИ. Федерация отмечает важность выполнения Рекомендации Комитета министров Совета Европы 2016/4 по защите журналистики и безопасности журналистов. Национальный союз журналистов Украины, являющийся партнерской организацией ЕФЖ, заявляет о солидарности с каждым журналистом, которого оккупанты содержат в неволе.

"Призываем правительства демократических стран и международные организации выразить солидарность с захваченными в плен журналистами и усилить меры дипломатического и санкционного характера для вынужденного российского режима немедленно освободить всех украинских медийщиков, содержащихся в плену. Как первый шаг необходимо совместными усилиями установить места пребывания всех украинских журналистов, пропавшие без вести на оккупированной территории. Журналистика – не преступление! Журналисты важны", – призвали в НСЖУ.