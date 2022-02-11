Минские соглашения, рост цен и действия Путина. В Свободе слова Савика Шустера обсудят самые важные темы
Вживую 11 февраля в Свободе слова Савика Шустера обсудят важные вопросы.
В частности, гости поднимут следующие проблемы:
Почему Владимир Путин позволяет себе обращаться к Владимиру Зеленскому в унизительном тоне? Как мы должны на это реагировать?
Нужны ли Украине Минские соглашения? Можно ли их выполнять?
Как нам вернуть оккупированный Донбасс?
У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?
133-й день Михеил Саакашвили находится за решеткой. Есть ли надежда на освобождение?
Гости студии:
Гиули Аласания, мать Михеила Саакашвили;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2007-2010);
Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016 – 2019);
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОПЗЖ";
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос", Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";
Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";
Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;
Михаил Кухарь, старший экономист Ukraine Economic Outlook;
Арсен Дидур, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".
Также к участию в эфире были приглашены:
Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;
Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины;
Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Роман Лещенко, министр аграрной политики Украины.
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