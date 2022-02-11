Минские соглашения, рост цен и действия Путина. В Свободе слова Савика Шустера обсудят самые важные темы

Вживую 11 февраля в Свободе слова Савика Шустера обсудят важные вопросы.

В частности, гости поднимут следующие проблемы:

Почему Владимир Путин позволяет себе обращаться к Владимиру Зеленскому в унизительном тоне? Как мы должны на это реагировать?

Нужны ли Украине Минские соглашения? Можно ли их выполнять?

Как нам вернуть оккупированный Донбасс?

У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?