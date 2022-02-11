Минские соглашения, рост цен и действия Путина. В Свободе слова Савика Шустера обсудят самые важные темы

Мария Шевчук
Общество
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Минские соглашения, рост цен и действия Путина. В Свободе слова Савика Шустера обсудят самые важные темы

Вживую 11 февраля в Свободе слова Савика Шустера обсудят важные вопросы.

В частности, гости поднимут следующие проблемы:

  • Почему Владимир Путин позволяет себе обращаться к Владимиру Зеленскому в унизительном тоне? Как мы должны на это реагировать?

  • Нужны ли Украине Минские соглашения? Можно ли их выполнять?

  • Как нам вернуть оккупированный Донбасс?

  • У нас растут цены на продукты, а украинцы начинают существенно экономить. Как долго это продлится?

  • 133-й день Михеил Саакашвили находится за решеткой. Есть ли надежда на освобождение?

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Гости студии:

Гиули Аласания, мать Михеила Саакашвили;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина", премьер-министр Украины (2007-2010);

Владимир Гройсман, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана", премьер-министр Украины (2016 – 2019);

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "ОПЗЖ";

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Сергей Рахманин, народный депутат, "Голос", Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Олег Тягнибок, лидер партии ВО "Свобода";

Николай Катеринчук, лидер "Европейской партии Украины";

Сергей Фурса, заместитель директора Dragon Capital;

Михаил Кухарь, старший экономист Ukraine Economic Outlook;

Арсен Дидур, исполнительный директор "Союза молочных предприятий Украины".

Также к участию в эфире были приглашены:

Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;

Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины;

Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Роман Лещенко, министр аграрной политики Украины.

Смотрите эфир на телеканалах Украина, Украина 24 и на Facebook странице Шустер online.

Свобода слова Савика ШустераСавик Шустер