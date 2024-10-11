'Свобода слова – основа любой демократии': украинские журналисты обратились к международному сообществу из-за смерти Виктории Рощиной

Украинские журналисты сделали заявление по поводу убийства их коллеги Виктории Рощиной в российском плену. Они обратились к международному сообществу с призывом к решительным действиям по отношению к России.

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Об этом говорится в их заявлении, которое открыто к подписанию.

Журналисты указывают, что до российского плена, в котором Виктория провела больше года, она была физически здорова. Это дает основания считать, что ее намеренно убили, или она погибла в результате жестокого обращения и насилия в плену.

В своем заявлении медийщики призывают украинских и международных журналистов к освещению и расследованию обстоятельств смерти Виктории, а также рассказать миру об украинских журналистах, которые сейчас находятся в плену.

Также медийщики обратились в международные институты, в частности, в ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, МККК и призвали к активным действиям в соответствии с их мандатами.

"Международные институты, наделенные мандатами защищать права человека, должны действовать решительно и немедленно. Мы призываем международные организации принять неотложные меры для проверки состояния и защиты прав 29 гражданских украинских журналистов, которые находятся в плену РФ", - подчеркнули медийщики.

"Свобода слова – это основа любой демократии. Когда журналистов незаконно задерживают, это не просто наступление на них лично, это удар по праву каждого свободно выражаться и получать информацию без цензуры", – подчеркнули в своем заявлении журналисты.

Напомним, Викторию Рощину кафиры задержали в августе 2023 года на временно оккупированной территории, откуда она вела репортаж. И только через год, в мае 2024-го, Россия признала, что держит журналистку в плену.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская журналистка Виктория Рощина, которую россияне взяли в плен год назад, умерла во время этапирования в Москву.

10 октября отец Виктории Рощиной заявил, что получил от российской стороны уведомление о смерти дочери.

По информации ГУР, Виктория была в списках на обмен и должна была скоро быть дома.

Координационный штаб по вопросам обращения с пленными подтвердил смерть Рощиной в России. А уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что получил от российской стороны подтверждение смерти украинской журналистки.

Прокуратура квалифицировала дело о ее исчезновении как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

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