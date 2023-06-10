'Существует три направления': Дмитрий Кулеба объяснил, как Украина будет возвращать гражданских пленных из РФ. Видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что есть три направления для возвращения гражданских пленных, удерживаемых страной-агрессором Россией. Однако реалистичными сейчас являются только два из них.

Видео дня

Об этом Кулеба рассказал во время эфира в своем Instagram. По его словам, Украина будет возвращать своих граждан из РФ с помощью третьих стран и при содействии международных организаций.

Он добавил, что, конечно, есть и более простой способ – прямой диалог с Россией, но пока об этом пути речь не идет.

"Но эта тема сейчас закрыта по объективным причинам", – говорит глава МИД.

Ввиду этого Украина будет развивать работу с другими странами и с международными организациями. О каких именно государствах идет речь, министр не сказал.

"Тему надо раскрутить – это первый шаг. Мы сейчас объяснили людям: о чем идет речь, над чем мы будем работать. На международном уровне хорошо знают тему военнопленных, хорошо знают уже поднятую целину темы похищенных детей. Мы сейчас должны поднять третью тему. Мы имеем привлечь внимание мира к проблеме гражданских пленных", – рассказал Кулеба.

Министр надеется, что после затрагивания темы с похищением Россией наших детей Украина сможет быстрее раскрутить тему гражданских пленных. Глава МИД отметил, что власти наработали конкретные шаги по каждой международной организации, к которой обратятся за помощью в этом вопросе.

"Очень часто эти организации не заслуживают нашей симпатии – иногда даже уважения – но они существуют, и ничего лучше этого никто не придумал", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что процесс освобождения из российского плена гражданских украинцев сложнее обменов военнопленными. В этом вопросе наше государство рассчитывает на помощь международного сообщества, которое может заставить Россию отпустить украинских пленников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!