Суммы частично остались без света и воды: что случилось

В Сумах вечером в воскресенье, 9 июня, экстренно выключили свет. Без электроснабжения осталась часть города.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Сумского городского совета. Причина в аварийной ситуации на оборудовании.

В горсовете также отметили, что по некоторым адресам отсутствует и водоснабжение. Соответствующие службы работают над устранением проблемы.

"Из-за аварийной ситуации на оборудовании часть города – без света. По некоторым адресам, где отключилось электроснабжение водозаборов, отсутствует и вода. Энергетики и соответствующие службы работают, чтобы оперативно восстановить подачу электроэнергии. Просим отнестись к ситуации с пониманием", – говорится в сообщении.

Отметим, что в "Укрэнерго" сообщили, что в понедельник, 10 июня, в Украину возвращаются отключение света. Эти ограничения будут относиться как к бытовым, так и к промышленным потребителям. Графики стабилизационных отключений планируют применять с 16:00 до 22:00.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине ожидается улучшение в энергосистеме уже на следующей неделе. Однако отключения света все равно будут – просто, вероятно, с большими перерывами.

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