'Сумасшествие закончилось на прекрасной ноте': monobank официально и торжественно вручил награды победителям 'Лимонной лихорадки'

В воскресенье, 2 ноября, представители monobank торжественно вручили награды победителям акции "Лимонная лихорадка". Их получили счастливые обладатели четырех автомобилей, квартиры и чека на 1 миллион гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в самом банке. Пресс-служба monobank также предоставила фотоотчет вручения наград.

"Все победители имели очень счастливый вид и мы также рады, что лимонное безумие закончилось на такой прекрасной ноте", – поделились впечатлениями представители украинского необанка.

Главный приз – 1 миллион гривен – выиграл директор благотворительного фонда Артем Харченко.

Счастливым обладателем квартиры стал Юрий Хорошун, которому торжественно вручили сертификат победителя и ключи от жилья.

А ключи от четырех сиданов BMW 3 Series получили: Валентин Мельник, Олесь Рубиновский, Михаил Михайлик и Елизавета Кушманцева.

Что еще известно о "лимонной лихорадке"

Хотя бы 1 "лимон" нашли 3 542 008 пользователей, 10 "лимонов" – 3 129 928 пользователей, 50 "лимонов" – 741 461.

Всего было собрано 110 579 357 "лимонов".

Наименьшее время, за которое было собрано все 50 "лимонов" – 62 минуты.

В рамках акции 4830 пользователей банка изменили свое имя в приложении на "Лимон".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же разработчики monobank добавили новую функцию – теперь пользователи могут пожаловаться на "Банки". Таким образом, они смогут бороться со сборами, которые они считают мошенническими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!