Сухо и солнечно: синоптики дали оптимистичный прогноз на выходные. Карта

Погода в Украине в ближайшие выходные, 9 и 10 октября, будет сухой и солнечной. Ночных заморозков почти не ожидается.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптика Натальи Диденко и Украинского гидрометцентра. Дождей почти не будет, за исключением Крыма (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

В субботу и воскресенье в ночное время ожидается от 2 градусов мороза до 5 тепла. Днем в целом по стране +9… +14, теплее всего на крайнем востоке и Закарпатье до 16 градусов.

Ветер 9 октября будет порывистым, а в воскресенье – более спокойным.

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В столице на выходных ночью от 1 до 4 тепла, а днем +9… +12.

Температура воздуха 9 октября ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, в Харьковской и Луганской областях до 1 мороза. Днем синоптики прогнозируют +11… +15.

В Киеве ночью до 3 тепла, а днем 11-13 градусов.

10 числа ночные "градусы" немного повысятся – до 4-6 тепла на юге и востоке, в остальных регионах +1… +3. Днем температура будет такая же, как и в субботу – от 11 до 15 тепла.

В Киеве ночью до 3 тепла, а днем 11-13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима будет традиционной. Следует ожидать и снега, и мороза.