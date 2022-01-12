Судью Печерского районного суда Киева Виту Бортницкую внесли в базу сайта 'Миротворец'

Судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая попала в базу "Миротворца" за "разрушение судебной системы Украины" и "фабрикацию дел".

"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц", - указали на сайте причину внесения Бортницкой в базу.

На "Миротворце" также перечислили конкретные факты, на основе которых пришли к следующему выводу:

"Участие в фабрикации т.н. "Дела о госизмене Порошенко", уголовное производство №22016130000000212. Арест имущества и телерадиокомпаний (Порошенко не принадлежат) под заведомо сфабрикованным ГБР поводом.

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