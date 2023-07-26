Суд запретил работать в органах власти блоггерке из Одессы, призывавшей бомбить Украину: о лишении свободы речь не идет. Фото

Блогерка из Одессы Мария Лещенко не сможет в течение десяти лет занимать должности на государственной службе. Такое "суровое" наказание назначил Приморский районный суд за ее коллабораицонизм и публичные призывы к россиянам бомбить Украину.

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Об этом сообщается в постановлении суда, которое вызвало возмущение у патриотической общественности. Фигурантка не раз выступала в своих роликах в TikTok, где заявляла безразличие к судьбе Украины, готовности жить под флагом хоть России, хоть Занзибара, уверяла подписчиков, что в войне заинтересованы украинские власти, а оккупантов приглашала буквально бить по мирным городам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украинские д.... Когда уже на вас скинут бомбу. Молю Бога Россия помоги".

"Русские, вы можете скинуть на них бомбу? На всю их семью? У них семья террористов. Они меня выгнали с Днепра. Они меня выгнали с Одессы. Они меня выгнали с Украины. Они хотят меня выгнать с Молдовы. Русские, пожалуйста. Я готова эту бомбу оплатить".

"Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я, как враг народа. Я еще в 2014 сливала все русским".

Таков далеко не полный перечень "крылатых фраз" одесситки. Спохватившись она удалила свой аккаунт в популярной сети, но как говорится, "скрины не горят".

По данным следствия, девушка жила не только в Одессе, но некоторое время снимала квартиру в Днепре. Когда она злостно игнорировала судебные заседания, была объявлена в розыск. Видимо это сподвигло ее все-таки явиться в суд.

Следствие квалифицировало заявления Лещенко по ч. 1 ст. 111-1 УКУ как коллаборационная деятельность, то есть публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора. Максимальным наказанием по этой статье запрет на 15 лет работать во власти.

Следует отметить, что действия Марии Лещенко также подпадают под статью 436-2 УКУ, то есть оправдание вооруженной агрессии и за это правонарушение она могла бы получить лишение свободы на три года. Впрочем, следствие определило квалификацию преступления как коллаборационизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной этого года в Киеве сотрудники СБУ задержали прокремлевского блогера, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины. Он скрывался от правосудия в монастыре УПЦ (МП).

А пророссийскому Z-блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый") объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Это произошло заочно, так как помощник Кремля, корректировавший ракетные удары оккупантов, скрывается от правосудия во временно оккупированном Донецке.

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