Суд решил, что раскаяние было неискренним: на Полтавщине мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор

В Полтавской области наказали лишением свободы военнообязанного мужчину, который уклонился от мобилизации. Он признал свою вину, однако суд решил, что его раскаяние было неискренним.

Дело рассматривал Пирятинский районный суд. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на документ в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно ему, военно-врачебная комиссия в Пирятинской больнице признала указанного мужчину пригодным к службе. Затем он получил повестку о явке в Терцентр комплектования для отправки в воинскую часть.

Однако военнообязанный, говорится в приговоре суда, сознательно проигнорировал повестку и уклонился от мобилизации.

Несмотря на то, что на судебном заседании обвиняемый признал свою вину полностью, по мнению суда, его раскаяние было неискренним.

"За время рассмотрения дела он не предпринял никаких действий, направленных на устранение совершенного правонарушения", – говорится в решении.

Там заявили, что, учитывая это, доводы стороны защиты о назначении наказания с испытательным сроком не заслуживают внимания. Так, 22 февраля Пирятинский районный суд вынес приговор мужчине за уклонение от мобилизации, наказав тремя годами лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни суд оправдал мужчину, который дважды избежал мобилизации. Представители ТЦК и СП утверждали, что военнообязанный, заявлявший о "страхе служить", симулирует болезнь, но судьи признали его невиновным.

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