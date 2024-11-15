Суд полностью оправдал Андрея Слюсарчука, известного как 'Доктор Пи': что известно о деле

Шевченковский районный суд города Львов полностью оправдал Андрея Слюсарчука, более известного под псевдонимом "Доктор Пи". Ему инкриминировали сразу 5 уголовных статей, однако ни по одному из дел суд не обнаружил в действиях Слюсарчука состава уголовного преступления.

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В связи с этим "Доктора Пи" полностью оправдали и освободили от уголовной ответственности. Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда города Львов от 14.11.2024 по делу 464/2026/13-к.

Слюсарчуку предъявляли обвинения в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 358, ст. 138, ч.1 ст. 119, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. В целом его судили за подделку документов об образовании и убийствах по неосторожности.

Журналист Игорь Юрченко заявил в Facebook, что масштабный уголовно-судебный процесс продолжался ровно 13 лет. По его словам, в течение этого времени против Случарчука проводили масштабную спецоперацию по уничтожению личности, но в итоге суд признал его невиновным по всем статьям.

Напомним, в феврале 2014 года Сиховский райсуд Львова за убийство по неосторожности и незаконную врачебную деятельность приговорил Слюсарчука к 8 годам тюрьмы, однако воспользовавшись "законом Савченко" Доктор Пи подал документы на освобождение.

В феврале 2016 года Владимирецкий районный суд Ривненской области пересчитал срок Слюсарчуку и принял решение зачислить в срок наказания 4 года и 6 месяцев. Однако из колонии Доктора Пи не освободили, так как ему оставалось отбыть еще полтора года наказания, но Слюсарчук получил право на условно-досрочное освобождение.

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