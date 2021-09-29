Суд открыл производство против Bihus.Info по иску Порошенко из-за 'пленкок Медведчука', – Головань

Окружной административный суд города Киева постановил открыть производство по административному делу по иску Петра Порошенко против проекта журналистских расследований Bihus.Info. От расследователей будут требовать обнародовать так называемые "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Об этом сообщил адвокат пятого президента Игорь Головань на своей странице в Facebook. Он также обнародовал соответствующее постановление суда (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Bihus.Info – ответчик в административном процессе. После многомесячных "танцев с бубном" украинская "административная Фемида" вынужденно открыла производство по административному делу по нашему иску к Bihus.Info (настоящее наименование – Общественная организация "ТОМ 14"), где мы требуем обнародования так называемых "пленок Медведчука" в их первоначальном виде", – пишет Головань.

Видео дня

По мнению адвоката, все видео, показанные журналистами, смонтированы.

"Напомню, ни один из бигусовских видосиков таким обнародованием считаться не может, поскольку представляет собой смонтированный видеофайл. А настоящий вид переданных Bihus.Info властными заказчиками файлов засвечено на тех же видео (см. скриншоты). Это аудиофайлы, имена которых содержат номера телефонов. Мы требуем обнародования именно этих файлов, именно в таком виде", – пояснил адвокат.

Головань также отметил, что на этапе открытия производства суд пытался защитить Bihus.Info.

"Оставил исковое заявление без движения, суд не подобает посещать Youtube канал Bihus.Info, подавай суду записи на носителе. Мало того, уже на этапе открытия производства по административному делу суд высказал очень интересные позиции о том, что:

рассмотрение дела не будет представлять никакого общественного интереса;

хоть Бигус и намекал, что "пленки" писала СБУ, суд решил, что дело прав и обязанностей СБУ не касается, поэтому СБУ не стоит привлекать в качестве третьего лица;

перекрутив наше ходатайство об истребовании доказательств, бросил Bihus.Info "спасательный круг", запросив информацию о том, есть ли Bihus.Info распорядителем "пленок Медведчука", – сообщил Головань.

"Интересно, примет господин Бигус пас суда ли заявит официально, что никаких записей в распоряжении Bihus.Info нету? И что ни одна редакция никаких "пленок" неделями не прослушивала и не анализировала? Об этом надеемся прочитать в отзыве, который Bihus.Info имеет право подать в течение 20 дней со дня получения постановления. Если, конечно, они решатся написать отзыв", – резюмировал адвокат Головань.