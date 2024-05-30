Суд обязал школьника, укравшего мобильный телефон, прочитать 'Энеиду' и 'Кайдашеву семью'

В Кировоградской области суд обязал прочесть школьника произведения Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья" и Ивана Котляревского "Энеида" за то, что он украл телефон у знакомой – матери его товарища. Это произошло тогда, когда в селе выключили свет.

Кроме того, родителям придется оплатить расходы на проведение экспертиз в размере 1195 гривен. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Согласно документу, парень зашел в дом через незапертую дверь, убедился, что женщина отдыхает и забрал телефон из тумбы в спальне. Впоследствии он перевел деньги с ее карты на свой счет. В частности, ученик совершил семь транзакций общей суммой почти шесть тысяч гривен.

Женщина, у которой украли телефон, сказала, что парень часто бывал у них дома, потому что дружит с ее сыном, и она несколько раз при нем называла пин-код от телефона. Исчезновение она заметила с утра и попросила соседку ей позвонить. В ответ на звонок трубку взял другой человек.

Спустя время подросток вернул телефон женщине, но там были удалены все контакты и фотографии. Пострадавшая просила суд назначить подростку не суровое наказание.

Сам парень признал себя виновным в совершенном преступлении и раскаялся. Все убытки семья возместила потерпевшей добровольно. Кроме того, мать школьника заверила, что местные жители отзываются о нем положительно, он всегда помогает родителям, но учится не очень хорошо.

"Обвиняемый может пропускать занятия в школе по неуважительным причинам. Но не создает конфликтных ситуаций, среди одноклассников пользуется уважением. Помогает родителям по хозяйству, иногда совместно с ними работает на подработках. Отношения в семье должные, родители оказывают влияние на поведение сына, проводят с ним воспитательные беседы. Школьник активно занимается спортом, посещает разные спортивные секции", — говорится в документе.

Действия парня квалифицировали как воровство в условиях военного положения и проникновения в здание и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако затем его заменили на 1 год испытательного срока.

Также ученик должен периодически являться в орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и выполнять мероприятия. А также прочесть произведения "Энеида" и "Кайдашева семья".

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