Суд на год отстранил от должности мэра Ривне и обязал его уплатить штраф: детали дела

Суд первой инстанции отстранил от должности мэра Ривне Александра Третьяка. Он признан виновным в совершении коррупционного административного правонарушения.

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Об этом сообщило "Суспільне новини". Отмечается, что, кроме отстранения от должности на год, наказание предусматривает также штраф в размере 6 800 гривен. Решение подлежит обжалованию в 10-дневный срок.

В то же время сам мэр, находясь в командировке в Германии, уже написал, что "дело является издевательством над законом и противоречит здравому смыслу".

"Абсурдный судебный процесс является атакой на меня, связанной с местными политическими амбициями и административным давлением", – отметил он в своем Telegram.

"Не признаю вины никаким образом и убежден, что действовал в рамках действующего законодательства. Кроме того, считаю, что постановление Ровенского городского суда Ровенской области от 10.07.2023 г. по делу №569/2600/23 принято с грубым нарушением процессуального законодательства", – добавил городской голова, отметив, что намерен подать апелляцию.

В чем суть дела

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило три протокола на мэра Ривне, в которых видели конфликт интересов: возвращение себе премий, голосование за назначение управляющей делами исполкома и назначение ей премий и надбавок. Первые два были закрыты из-за отсутствия состава нарушения и сроков давности.

Однако дело о начислении премий и доплат управляющей делами горисполкома Марии Корнийчук получило продолжение. НАПК видит в этом конфликт интересов, сам мэр это неоднократно отрицал.

Третьяк неоднократно не являлся на заседание суда, ссылаясь на занятость, а 7 июля вообще уехал в Германию, поэтому судья Петр Денисюк принял решение без его участия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года Яворивский суд Львовской области на год лишил права мэра Чернигова Владислава Атрошенко занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления. Также на чиновника наложили штраф в размере 6800 гривен. Атрошенко заявил, что никуда не уйдет и будет подавать апелляцию.

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