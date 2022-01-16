Это будет грустный пост. Честный, но грустный.

Я знаком с Сашей 30 лет. Познакомились мы с ним на книжном рынке, который тогда был в помещении ДК "Современник"(в простонародье - "сарай"), который часть старых киевлян знают, как ночной клуб "Голливуд", а очень новым киевлянам он известен, как ночной клуб "Фридом". Да, когда-то там по выходным был книжный рынок. Так вот, Саша продал мне в 91 году двухтомник братьев Стругацких, издания "Московский рабочий". Не знаю, что Саша тогда увидел в глазах малолетки, который мечтал об этом двухтомнике, но он спросил сколько у меня есть. Я ответил, что 80 рублей и это было правдой. И тогда Саша "скинул" со своей цены 25 рублей. Это были огромные деньги. В итоге, я все же стал счастливым обладателем двухтомника. С той истории началось наше общение. Саша был инженером-проектировщиком, а параллельно фарцевал книгами. Он не только перепродавал дефицитные книги, но читал их. И мы их с ним обсуждали. "Дети Арбата" и "Белые одежды", Чейз и Гарднер, "Мир-кольцо" Нивена и "Истребитель ведьм" Сапковского, а так же многое другое. Со временем наши отношения перешли, из разряда покупатель-продавец, в дружбу, несмотря на то, что он был старше меня. Кстати, большинство моих друзей значительно старше меня. Так сложилось.

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Прошло много лет. Саша давно перешёл из книг в оптовую торговлю водкой "Распутин" и в строительство, и в 90-ых неплохо на этом заработал, параллельно вложив деньги в несколько проектов, но мы по прежнему с ним встречаемся за чашкой чая, чтоб поболтать о книгах. Правда, делаем это редко. Саша живёт в Германии. В определённый момент Саша оценил все происходящее в Украине и воспользовался национальностью жены, как средством для переезда в ЕС. А его дети с семьями живут тут. Саша долго и безуспешно пытается перевезти их к себе во Франкфурт. Но его дети хотели жить в Украине. Старший успешно управляет папиными активами в Украине, параллельно отслужил в АТО, получил две контузии и ПТСР. Младший, благодаря папе, получил образование в Кембридже и вернулся в Украину. Но уезжать из Украины они не хотели. Ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни при Порошенко. А теперь решили уехать. Причина одна. У обоих появились дети. И теперь они хотят им нормального будущего. Прогнозируемого будущего. Даже в ущерб своему комфорту жизни в Украине. А в перспективы Украины они не верят. Потому что прагматики и видят уже что происходит и куда все идёт.

Обо всем этом мне рассказал Саша за стаканчики кофе, пока мы гуляли с ним по парку.

– Даже эти упертые бараны согласились, что тут нечего ловить, – констатировал Саша в конце разговора, – Давай посмотрим правде в глаза. Во главе страны баран, вокруг которого шакалы. Одни бараны за него проголосовали, но уже поняли, что лоханулись. Другие бараны боятся снять розовые очки и признать, что их банально развели на доверии. Как баранов. Третьи бараны голосуют за русских марионеток и воров.

– Саша, у тебя "бараны" – это слово паразит. Послушаешь тебя – так все бараны.

– Это не слово-паразит, а констатация факта. Но баранов же реально много. Я бы даже сказал, что очень много. Не были бы баранами, то не допустили бы такого п@здеца во всем. Ты посмотри, до какого состояния страну довели. Я ж тебе не про дыру в бюджете говорю. Нация стареет и вымирает. В бешенном темпе. Экологию убили. Воду загадили. Образование такое, что грустно, а медицина такая, что страшно. И при всем этом нет никакой национальной идеи. Потому что баранам она не нужна. Тут же цель почти у каждого сесть на поток или должность, снять бабла и свалить отсюда.

– Не у всех. Не обобщай. В людей надо верить.

– Я и говорю, что почти у всех. Ты же про себя?

– Не только про себя. Таких много.

– Сколько? Помнишь сколько голосов ты и такие, как ты, взяли на выборах? А как тебя отблагодарила твоя Троещина? Слава, верить можно в людей, а не в баранов. Людям нужны цель и лидеры, а баранам пастух и стадо, в котором их ведут на убой. Я рад, что малые поумнели и поняли, что надо переезжать. От большей части активов я избавлюсь. Продаю с дисконтом. А ты воюй и дальше. Я реально тебе буду аплодировать, если что-то у тебя получится. Но давай будем реалистами. Ты все еще хочешь быть украинским Гавелом и Ататюрком в одном флаконе? Сколько ещё таких, какие шансы, что вы сможете объединиться и какие перспективы у Украины? А люди хотят бороться и созидать или ждут, что за них кто-то все сделает? Ты ещё не замахался быть Дон Кихотом?

– Мне ближе Прометей.

– Тоже хреново кончил. Ладно, забыли про политику. Я сейчас перечитываю Ладлема. Давно его читал?

Мы продолжили нашу беседу о книгах. Я выкинул свой быстро остывший кофе, а в голове продолжает крутиться лишь одна мысль – сколько реально тех, кто готов еще что-то менять и сколько ещё молодых, умных, талантливых и перспективных людей разочаровались и ищут возможность удрать из Украины туда, где они считают, что им или их детям будет лучше? Потом мы попрощались и я, сев в машину, все это записал. И если честно, то мне сейчас не по себе от всего этого. Потому что когда уедут талантливые, инициативные и умные, то ведь реально шансов построить процветающую страну с теми, кто останется, будет немного. Потому что страну надо строить с людьми, а не с баранами. Тут, Саша прав. А те, кто уедут будут помогать стать лучше Польше, США, Германии, Британии, Израилю, Канаде и тем другим странам, которые могут дать им шанс на самореализацию и комфортную жизнь. Кто останется в Украине? И хватит ли их сил для возрождения государства? Или все же количество инфантильных сторонников популистов, любителей "русского мира", ностальгирующих за совком патерналистов и граждан с пассивной гражданской позицией перевесит количество прогрессивных граждан и затем своей массой затянут Украину в трясину прозябания, обрекая государство на гибель?

Время покажет. Но если ситуация кардинально не изменится, то останется сесть на берегу Рио-Пьедра и заплакать. А можно не опускать руки и продолжать бороться. И второй вариант мне ближе. Потому что я не хочу уезжать. Не хочу чтоб мои дети уезжали. Не хочу, чтоб отсюда уезжали все умные и талантливые дети Украины. Поэтому не опускаю руки. И вы не опускайте. Шанс на выживание у Украины есть.

Этот пост я написал год назад. Сегодня мне позвонил Саша. Поздравил со всеми прошедшими праздниками и сказал, что видя процессы, происходящие в Украине, его малые не жалеют о принятом решении. Сказал, что это эта власть таки добьет Украину. Я ему ответил, что власть поменяется. Он согласился, что власть поменяется. А потом добавил:

– Избиратели тоже поменяются, Слава? И мотивация их выбора тоже изменится? У людей массово проявляется критическое мышление? Они уже не хотят халявы? Слава, ты живёшь надеждой на будущее. Это твой выбор. А я живу сегодняшним днем и уверенностью в завтрашнем. И это мой выбор. Буду искренне рад, если твои надежды реализуются. Но если избавишься от иллюзий, то увидишь каковы шансы на реализацию твоих надежд. Люди должны поменяться. А они не хотят.

Посмотрим, кто из нас прав. Время покажет. Но я хочу качественных перемен и я хочу испытывать гордость за достижения моего государства. А еще я устал от стыда за бесконечные факапы нашей власти.