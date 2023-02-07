Блог | Наталья Алюшина: Страхи войны. Как не сойти с ума и сохранить эмоциональное равновесие

Все мы травмированы войной. И те, кто на передовой, и кто в тылу или за пределами Украины. Нам есть за кого переживать и что терять. В конце концов, личное беспокойство перебрасывается в общественный социум и ухудшает наши взаимоотношения в семьях и коллективах. Ведь нарушение нашего собственного эмоционального равновесия увеличивает напряжение в социуме вокруг себя.

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Между прочим, в таких случаях каждый может помочь себе сам и облегчить жизнь тем, кто рядом. Если будет знать приемы и правила психологического восстановления. Для их изучения НАГС и Высшая школа публичного управления начали Всеукраинский образовательный онлайн-марафон "Эмоциональная устойчивость публичного служащего". Это – наш ответ на общественный запрос, в частности среди госслужащих, научиться контролировать эмоции и укреплять стрессоустойчивость.

Чтобы избежать ощущения эмоционального опустошения, необходимо искать свои "генераторы" питания. Они будут снимать избыточное напряжение на пике эмоциональных нагрузок.

Вспомним фатальный шок первого утра войны. Тогда доминирующими ощущениями были неуверенность и страх. Но мы стремились наладить стабильную жизнь в новых реалиях. Поэтому через несколько дней нашли свои источники восстановления.

Лучшим инструментом преодоления страхов и восстановления эмоционального равновесия является "информационная гигиена". Именно тревожные новости и ожидания рождают усиленное чувство беспокойства. Чрезмерное информационное давление является психологическим раздражителем, который подавляет положительные эмоции и отвлекает от полезных дел.

Прежде всего, стоит сократить количество источников, из которых мы потребляем информацию, и уменьшить время на ее просмотр. Следует осознать, что большинство каналов передают идентичный контент. Их ограничение не влияет на нашу общую осведомленность. Каждому следует определить фиксированное время для просмотра новостей. Пусть это будет 30 минут каждый день на чтение двух-трех телеграмм-каналов. Уместно отключить смарт-часы и телефон от новостей и смотреть их дома на планшете в установленное время.

Мой опыт коммуникации свидетельствует, что соблюдение правил информационной гигиены улучшает психологическое состояние и позволяет концентрироваться на важных задачах. Ведь на самом деле в таких условиях человек избегает двойного стресса: от собственно чрезмерных негативных новостей и от страха пропустить что-то важное.

Во время войны распространен так называемый синдром вины, когда человек проникается тем, что кому-то тяжелее, чем ему. И от этого теряет душевное спокойствие. Эта реакция чаще всего возникает в экстремальных ситуациях, когда человек находится далеко от эпицентра событий. Мозг усиленно анализирует ситуацию в поисках осознания уровня собственной безопасности. Поэтому мы откладываем неотложные дела и погружаемся в смартфоны.

Чтобы отвлечься, стоит прибегнуть к общественно полезным делам. К примеру, собрать вещи переселенцам или помочь волонтерам готовить еду. Оказывая поддержку другим, мы "искупаем" чувство вины.

Эмоциональное напряжение может также возникать в общении с участниками боевых действий, которые возвращаются с войны. Они травмированы больше других. Нужно учиться корректно амортизировать их эмоции и реакции. Быть готовыми объяснить, чем каждый из нас занимался на мирной территории в военный период.

Собственно, принцип амортизации состоит в том, чтобы человека успокоить. В таком случае следует сразу признать, что собеседник имеет основания на свои вопросы и оценки. Так установим приемлемый градус дискуссии. В дальнейшем следует объяснить, что в условиях войны каждый гражданин имеет собственную важную миссию.

Резкие оценки не следует воспринимать буквально. Они свидетельствуют о накопленной боли из-за пережитых психологических и физических нагрузок. Важно не дать человеку его выплеснуть. Вместо этого нужно учиться эмпатии, испытывать чужие переживания и этим помогать человеку. Высшая школа публичного управления готовит соответствующие курсы. Будет создан специальный центр психологической поддержки для обучения таким правилам коммуникации.

Уровень стрессоустойчивости зависит от способности приспособиться к новой реальности и принимать решения. Меня часто спрашивают об организации занятости на государственной службе в условиях тревог и отключений электричества. Дома или в офисе?

Прежде всего надо учитывать наличие на обеих площадках света, водоснабжения, доступа к интернету, укрытия, транспортного соединения. И работать в месте, которое лучше отвечает этим факторам. В таких достаточно очевидных условиях вместо ожидания нужно брать ответственность и действовать с позиции взрослого.

Часто меня спрашивают, как справиться с информацией о потерях близких. В такие моменты нужно переключаться. Ставить палец на воображаемый тумблер и включать другое измерение жизни. Не замыкаться на себе, выходить к людям. Объятия и добрые слова лечат душевные травмы. Начните записывать свои мысли и переживания. Через несколько лет эти воспоминания будут интересны нашим детям.

Для преодоления стресса можно начать рисовать, заняться спортом и вести здоровый образ жизни. Моя семья, например, взяла домой собаку, пострадавшую под обстрелами в Харькове. Заботиться о ком-то – тоже шаг от стресса.

Важно осознать, какой спектр эмоций у нас преобладает. Для этого заведите словарик, куда записывайте эмоции, испытываемые в течение дня. Со временем осознаете, какой процент из них положительный. И дальше повышайте его, находите положительные минуты и часы своей жизни. И вы точно ощутите облегчение.