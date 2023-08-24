'Стоял до последнего': в боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины. Фото

У Первомайского Харьковской области, в сражении с российскими захватчиками погиб Андрей Витальевич Комар. Он служил старшим сержантом механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона и проживал в Новомосковске Днепропетровской области.

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Об этом сообщил мэр родного города героя Сергей Резник на своем Facebook. В эпитафии он указал, что погибший с первого дня осознавал причины и цели этой войны с захватчиками, был готов платить тяжелую цену свободы.

"Он отдал свою жизнь за свободу Украины и ее народ. Андрей знал за что воюет и стоял до последнего. Защита и освобождение нашей земли даются нам сверхвысокой ценой. Но это единственный путь, который мы имеем. Оккупант должен быть изгнан, или уничтожен", – написал глава горсовета в некрологе.

У мужественного защитника осталась вдова и двое сыновей. Они всегда будут гордиться им, а украинцы останутся в долгу перед этим великим самопожертвованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, за Украину отдал жизнь защитник Украины Ярослав Боштан. Воин служил в 132-м отдельном разведывательном батальоне Десантно-штурмовых войск ВСУ (в/ч А2298).

Также на восточном направлении, у Бахмута погиб депутат Киевского городского совета от "Европейской Солидарности" Сергей Ильницкий (позывной Сокол).

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