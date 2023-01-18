Столбики термометров поднимутся до +14, но будет донимать ветер: синоптики дали прогноз погоды на среду. Карта

18 января, во вторник ожидается пасмурная погода практически по всей территории Украины, на востоке существует вероятность гололеда. В столице не прогнозируются осадки.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. На западе Украины существует высокая вероятность дождей.

"В западных областях, на Левобережье и в северо-восточные частях Украины возможен небольшой дождь. На Закарпатье и в Карпатах в течение суток – значительный дождь с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

По всей территории Украины синоптики объявили желтый уровень опасности.

В столице Украины ожидается пасмурная погода без осадков.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до 4 градусов, а днем будет от +8 до +10 градусов.

В южных регионах температура воздуха ночью может опускаться до 1 градуса, днем – будет держаться в диапазоне от +7 до +12 градусов. На востоке Украины температура ночью составит от +2 до +3 градусов, днем – до +7.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет аномальное тепло. Пик потепления ожидается с 18 по 20 января, температура воздуха превысит климатические нормы на 10-15 градусов. Однако во второй половине недели начнется постепенное понижение температуры.

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