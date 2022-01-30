Умер актер советского кино Леонид Куравлев. Прочитал об этом на сайте Украинской литературной газеты. Материал так и именуется. При этом "УЛГ" ссылается на российские масс-медиа. А еще, по всей видимости, также со ссылкой на них же, добавляются медицинские подробности, в частности "...поражение мозга с нарушением работы памяти..."

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Щодо ураження мозку і проблемами з пам'яттю в Куравльова, можливо, це новина для лікарів, які його обстежували. І, мабуть, до тих українських ЗМІ, які її підхопили з вуст російських масмедіа, ніяк не коментуючи.

Мені ж діагноз Куравльова відомий давно. З сайту "Миротворець", де про актора радянського кіно сказано: "Антиукраїнська пропаганда. Відверта підтримка агресивної політики Росії". Сьогодні до цієї характеристики додалося одне слово: "Ліквідований".

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То, можливо, українським ЗМІ і, зокрема, газеті, яку видає голова Національної спілки письменників України, перш ніж підхоплювати й тиражувати новини з-за поребрика, варто зазирати у святці "Миротворця"?

І ще одне міркування: Україна стане справді незалежною, коли перестане жити життям колишньої метрополії з її новинами. Споживайте українське, в тому числі новини.