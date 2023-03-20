''Стингер'', из которого уничтожили российский вертолет, разыграют на форуме PRNext за донаты для ВСУ

В день проведения Международного форума PRNext-2023 среди участников мероприятия, которые сделают донаты для ВСУ, будет разыгран настоящий отстрелянный ПЗРК "Стингер", из которого украинские защитники уничтожили российский вертолет. Об этом организаторы главного события украинской пиар-индустрии сообщили на официальной странице мероприятия в Facebook.

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"ПЗРК будет разыгран среди всех зарегистрированных участников PRNext, которые будут донатить на ВСУ в течение дня проведения форума. Минимальная сумма – 200 грн. Чем больше таких "ставок" – тем больше шансов выиграть. За собранные средства будет приобретен ретранслятор для радиостанции по запросу одного из подразделений ВСУ", — рассказали организаторы сбора средств о розыгрыше ценного артефакта большой войны с дарственной надписью от украинских защитников.

Сбор донатов стартует 31 марта – с началом Международного форума PRNext-2023.

Недавно организаторы мероприятия опубликовали его программу. Будут выступать звездные гости, среди которых – известный актер и телеведущий Андрей Бедняков и солист группы "Антитіла" Тарас Тополя, а также руководители ведущих медиа Украины – 24, Delo.ua, "Эспрессо", РБК Украина, УНН и мегапопулярного Telegram-канала "Труха" и лауреат международной премии Knight International Journalism Awards фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Современные кейсы по практике управления репутацией мощнейших украинских компаний (Ajax System, HarvEast, "Новая почта", "Эпицентр К") представят известнейшие PR-профи корпоративного сектора. А звездная сборная из разных сфер бизнеса и стран мира расскажет о возможностях искусственного интеллекта, трендах social media, технологиях и трендах пиара и креатива.

Кульминацией программы станет объявление победителя сбора средств для ВСУ, который получит тот самый "Стингер". И, как всегда, завершит форум церемония торжественного поздравления победителей VIII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты".

Напомним, что впервые за двадцатилетнюю историю главного пиар-события страны (PRNext до этого года назывался Международным PR-Фестивалем и проводился с 2002 года) участие в ней бесплатное . Все расходы берут на себя Оргкомитет форума PRNext и партнеры мероприятия.

Чтобы присоединиться к событию, нужно лишь зарегистрироваться на сайте PRNext.

Форум состоится в формате онлайн-трансляции на базе высокотехнологичной виртуальной студии. Следить за новостями можно на официальной странице PRNext в Facebook.