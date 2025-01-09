Стимулируют продажи табачных изделий: Верховный Суд запретил кальяны в ресторанах Украины

Приготовление кальянов в заведениях ресторанного хозяйства является стимулированием продаж табачных изделий. Таким образом, кальяны также подпадают под запрет в общепитах.

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Соответствующее решение принято Верховным Судом Украины. Таким образом, "судопроизводство отстояло право граждан на здоровье", отметили в Центре гражданского представительства "Жизнь".

В Центре ссылаются на решение суда по делу ООО "Эндорфин". Это ООО еще в 2023 году обратилось в суд с иском к столичной Госпродпотребслужбе. Предприниматели утверждали, что "не совершали действий, направленных на стимулирование продажи табачных изделий", и "не продавали табак, а оказывали услуги по использованию кальяна".

Но Верховный Суд подтвердил, что "курение, употребление и использование любых табачных изделий, в том числе и кальянов, запрещено в заведениях ресторанного хозяйства", а "услуга приготовления кальяна является стимулированием продаж", отметили в Центре.

"Решения Верховного Суда соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, руководящим принципам РКБТ ВОЗ и Директиве №2014/40/ЕС", – добавили в Центре.

РКБТ ВОЗ – это рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе с табаком. Конвенция была разработана еще в 2003 году; в документе описывается "стратегия борьбы с мировой эпидемией курения". Кониенцию подписали 176 из 193 стран-членов ВОЗ, в том числе и Украина.

Указанная директива предусматривает запрещение ароматизированных сигарет и сигарет со вкусовыми добавками и использование более заметных предупреждений о вреде курения из библиотеки ЕС на пачках сигарет (размещение с двух сторон пачки иллюстраций болезней, вызванных курением).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине решили повысить акцизный налог на табачные изделия до уровня Европейского Союза и прописать его ставки в евровалюте. Это приведет к значительному удорожанию сигарет – минимальная цена пачки к 2028 году превысит 170 грн – и это не учитывая других факторов, которые могут привести к удорожанию.

Возможно, именно поэтому в Украине растет количество курильщиков, которые предпочитают кальян вместо постоянно растущих в цене сигарет. Распространено мнение, что кальянный дым менее вреден для здоровья, но украинские медики обосновывают обратное и предостерегают об опасности.

Тем более, что увеличить акцизные ставки на табачные изделия Украину еще раньше призвала непосредственно Европейская комиссия в рамках отчета по странам-кандидатам на вступление в ЕС. В документе, среди прочего, отмечено, что Украине нужно гармонизировать классификацию табачных изделий и ставки акцизного сбора в соответствии с нормами Евросоюза.

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