Степанов спрогнозировал тяжелый период с COVID-19 в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тяжелый период с коронавирусом в Украине продлится до середины апреля 2021 года.

Об этом он сообщил 25 марта в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". Министр отметил, что уверен в этом на 100%.

"Думаю, у нас будет такой тяжелый период до середины апреля – 100%", – сказал он.

Степанов напомнил, что на данный момент в "желтой" зоне карантина в Украине находится только Херсонская область, остальные регионы – в "оранжевой" или "красной".

"Самая загруженность коек с кислородом сейчас в Киеве – это до 80%", – отметил министр.

По его словам, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ситуация уже стабилизировалась. Там наблюдается снижение госпитализаций благодаря карантинным ограничениям.

"Ивано-Франковскую область мы уже через некоторое время по показателям переведем на "желтый" уровень эпидбезопасности", – сообщил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac.