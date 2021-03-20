Степанов развенчал страхи побочных реакций после вакцинации

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что побочные эффекты после прививки от коронавируса зафиксированы менее чем в 0,5% случаев.

По его словам, было зарегистрировано 455 человек с побочными реакциями из 92 тысяч вакцинированных, передает "Сегодня". Из них только трое нуждались в наблюдении врача.

"Более чем 92 тысяч вакцинированных на утро (19 марта – ред.), 455 зарегистрированных побочных реакций – это меньше чем 0,5%. Из них только три реакции, которые в той или иной степени нуждались в наблюдении врача. Все остальные – это несложные обычные побочные реакции", – сообщил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал начало второго этапа вакцинации в Украине с 22 марта. В понедельник начнется работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей.