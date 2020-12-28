Степанов объяснил, почему в Украине не отменят строгий карантин в январе

Строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.

Кроме того, еще один вызов, который предстанет перед медицинской системой, – это сезонный рост заболеваний гриппом. Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на то, что у нас есть существенное уменьшение количества больных, мы смотрим на проведение праздничных дней, то, что происходит на праздничных елках. В Киеве очень сильно хромает соблюдение правил. Я обращаюсь и призываю организаторов – устройте все так, чтобы противоэпидемические правила были соблюдены. Также хочу, чтобы все контролирующие органы следили за этим", – призвал чиновник.

Кроме того, он обратился к украинцам с просьбой не игнорировать правила безопасности и не забывать о том, что после длительных выходных пандемия снова может продемонстрировать скачок статистики.

"Кроме прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19, также у нас из года в год наблюдается увеличение количества больных гриппом. Это сезонно. Оно приходится на конец января – февраль. Больные гриппом имеют часто такие же осложнения, как больные COVID- 19", – отметил Степанов.

Он добавил, что главной задачей является подойти к этому увеличению количества больных с максимальным снижением нагрузки на медицинскую систему и минимальным количеством больных COVID-19.

"Что касается проведения жесткого карантина с 8 по 24 января – мы не собираемся вносить изменения по его отмене", – резюмировал министр.

Что предполагает строгий карантин в январе?

Ограничения продлятся с 8 по 24 января 2021 года. Запрет работы в этот период будет распространяться на:

заведения общественного питания (разрешено продавать еду на вынос, и адресно доставлять ее)

магазины непродовольственных товаров;

кинотеатры, театры, фитнес-клубы, бассейны;

торгово-развлекательные центры;

проведение всех развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий;

все учебные заведения, за исключением детсадов.

Что касается категории тех, кому позволят продолжать работать, то к ней относятся:

продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы;

салоны красоты и парикмахерские (при условии предварительной записи клиента, без ожидания обслуживания внутри помещения);

общественный (количество пассажиров не должно превышать количество мест для сидения), железнодорожный и авиатранспорт.

Перечень запретов на период карантина в Украине с 8 по 24 января.

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