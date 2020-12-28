Степанов назвал причину резкого снижения статистики COVID-19 в Украине

Виктория Довгань Общество 12:00, 28.12.2020 Обновлено: 12:19, 28.12.2020

Резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, статистику такого способа диагностики коронавируса будут обнародовать не каждый день, а по итогам недели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За прошедшую неделю было выявлено 59 381 случаев заболевания коронавирусной болезнью. На позапрошлой неделе это количество составляло 70 327. Методом ПЦР было сделано 203 954 тестирования. В позапрошлую неделю – 250 417. Вроде упала (заболеваемость. – Ред.). С чем это связано? Мы начали применять тесты на антиген, экспресс-тесты. Они делаются за 15 минут", – отметил чиновник.

"Мы эту статистику даем еженедельно, так как количество людей, медработников, которые делают эти тесты, оно достаточно велико. Например, эти тесты делают семейные врачи. Понятно, что ежедневно давать такую статистику – очень большой риск искаженности", – добавил Степанов.

Он уточнил, что с 21 по 27 декабря количество тестирований на выявление антигена составляло 58 063, а с 14 по 20 декабря – 34 058. При этом количество больных, которое было выявлено экспресс-тестами (более 14 000 человек) легло в общую статистику заболеваемости.

Подытоживая, глава Министерства здравоохранения отметил, что количество образцов, которые ежедневно поступают на анализ в лаборатории, таки существенно снизилось. Например, 27 декабря оно составляло чуть больше 4 000.

"Я уже дал поручение провести соответствующий селектор, потому что мы уже расширили категории лиц, которых надо тестировать. Это не только с признаками коронавирусной болезни, это люди с респираторными заболеваниями, люди, которые имели контакты с близким человеком", – пояснил Степанов.

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