Стефанчук принял участие в Международном форуме, посвященном Дню памяти жертв Холокоста и трагедии Бабьего Яра

24–25 января, накануне Международного дня памяти жертв Холокоста, в Киеве состоялся двухдневный форум, посвященный трагедии Бабьего Яра. В мероприятии приняли участие депутаты Верховной Рады, члены правительства Украины, представители Европарламента и парламентов европейских стран, члены еврейской общины Украины и Европы. Форум организовала Европейская еврейская ассоциация (EJA) совместно с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" и Федерацией еврейских общин Украины.

Мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста 27 января. Именно в этот день в 1945 году солдаты Первого Украинского фронта начали освобождение нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Во время Второй мировой войны вследствие Холокоста погибло около 6 миллионов евреев, из них – 1,5 миллиона человек были убиты на территории современной Украины. Бабий Яр стал ужасным символом "Холокоста от пуль" в Восточной Европе. Всего за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, нацисты расстреляли в урочище 33 771 еврея. По оценкам историков, за время нацистской оккупации Киева, с 1941 по 1943 годы, в Бабьем Яру убили от 70 до 100 тысяч человек: евреев, ромов, украинцев, пациентов психиатрической больницы.

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"Украинский парламент также принял ряд важных актов в честь годовщины трагедии Холокоста. Украина на государственном уровне чествует жертв трагедии с 2012 года. Отдельно мы приняли закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине. Он был принят недавно, подписан Президентом Украины и сегодня уже является действующей частью нашего украинского законодательства, – подчеркнул председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. – 27 января мы также вспоминаем украинцев, спасавших евреев от нацистского террора. Мы гордимся тем, что более 2,5 тысяч украинцев получили почетные звания Праведников народов мира от мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем в Израиле. Украина занимает четвертое место среди стран мира по количеству праведников народов мира. Эту светлую память не осквернит ни дезинформация, ни обманчивые обвинения, звучащие со стороны российского агрессора, взявшего на вооружение самые циничные методы пропаганды для оправдания собственных захватнических действий".

Глава парламента добавил, что для украинского общества изучение и осознание Холокоста, а также должное уважение, почитание памяти его жертв имеет особое значение. Так же, как особое изучение и осознание разрушений, нанесенных украинскому народу Голодомором 1932–1933 годов, организованных сталинским тоталитарным режимом.

"Очень важно, что сейчас украинское законодательство запрещает любое отрицание Холокоста, а также трагедий, с которыми украинский народ столкнулся на протяжении последних столетий, потому что мы знаем, что такое трагедия нации. Сегодня Украина также сталкиваются с серьезными вызовами, страна переживает новую войну в центре Европы. Мы очень привержены сохранению нашей независимости, сохранению нашей идентичности. Мы снова понимаем, что такое трагедия", – отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

В свою очередь председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский в своём видеообращении подчеркнул, что советская власть старалась уничтожить любую память о том, что произошло в урочище. Он отметил важность сохранения памяти о преступлении Холокоста. Не только ради погибших, но и для того, чтобы уроки истории были усвоены. "Бабий Яр – не только символ "Холокоста от пуль", Бабий Яр также – символ преступлений советского режима и стремлений стереть память о Холокосте. Бабий Яр пытались стереть физически, превратив в место для сточных вод, а позже – стадион, и таким образом вычеркнуть Холокост со страниц истории. Я родился через несколько лет после Холокоста, я вырос в Украине среди полей смерти, и тогда мы ничего не знали об этом преступлении. Поэтому так важно, что Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", который я имею честь возглавлять, прилагает большие усилия, чтобы превратить самую большую могилу Холокоста в крупнейший музей и научно-исследовательский центр "Холокоста от пуль". Мы делаем это в тесном сотрудничестве с украинским правительством. Это также европейский проект. Мы рады, что в парламенте Германии, Польши уже есть специальные группы поддержки в нашем вопросе. Мы находимся в процессе создания такой группы поддержки в Израиле и надеемся, что всё больше и больше парламентов Европы присоединятся к этим усилиям".

В свою очередь, председатель Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин подчеркнул: "Парламентарии со всего континента, члены Европейского парламента, еврейские лидеры и общественные деятели присоединились к нам, чтобы потребовать от имени жертв и их родственников ответа на сокрытие злодеяний, чтобы усвоить нравственный урок. Борьба с антисемитизмом – бесконечная задача. Необходима масштабная просветительская работа во всех образовательных учреждениях, неформальных образовательных организациях и гражданском обществе, подкрепленная конкретными законами. Образование в области Холокоста не может ограничиваться одним или двумя семестрами на уроках истории. Изучение Холокоста и его уроков должно быть центральной опорой в передаче жизненных навыков молодому поколению – как в школе, так и в университетах".

"Холокост до 1990-х годов был табу в Советском Союзе. И только в годы перестройки и когда СССР развалился, случилось первое собрание людей, которые выжили в Холокосте, претерпели нацистские ущемления в концлагерях, трудовых лагерях, а также остарбайтеров. И была создана первая на территории СССР организация выживших во время Холокоста, а позже – подобные еврейские организации выживших", – отметил глава Всеукраинской ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей, член Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Борис Забарко.

Во время форума состоялись панельные дискуссии, посвященные истории Холокоста и борьбе с антисемитизмом. Также участники обсуждали необходимость образовательных инициатив в этой сфере.

"Мы посвятили время и энергию борьбе с подстрекательством антипрививочного движения, которое обвинило польские власти в "еще одном Аушвице" из-за процесса вакцинации… Эти заявления нанесли ущерб нашим усилиям по преподаванию истории Холокоста молодому поколению. Это отражает недостаток знаний о Холокосте у старшего поколения и искажение истории, с которым нам необходимо бороться. Образование было нашим приоритетом с самого начала работы парламентской группы. К сожалению, никто не живёт вечно, но память будет жить. Поэтому идея создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" такая важная и необходимая. Однако, помня о прошлом, мы также должны смотреть в будущее и заниматься образованием детей и молодежи. Идея толерантности и открытости против антисемитизма и расизма так важна в последнее время", – заявил депутат Сейма Республики Польша, председатель "Парламентской группы по вопросам памяти о преступлении Холокоста в Бабьем Яру – для Европы, свободной от геноцида и ненависти" Марек Рутка.

Во второй день форума в Бабьем Яру состоялась церемония памяти. Во время нее члены делегаций из Израиля и 16 европейских стран – Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Польши, Украины и других, зажгли свечи, вспоминая о жертвах Холокоста. Во время церемонии Раввин Рафаэль Рутман, заместитель председателя Совета федерации еврейских общин Украины зачитал молитву. Главный раввин Нидерландов Биньямин Якобс зачитал поминальную молитву "Кадиш".

Также была организована экскурсия Бабьим Яром и территорией будущего музейного комплекса, над которым работает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Напомним: за последние два года в Бабьем Яру была создана первая очередь Мемориала (которая состоит из духовного пространства – символической синагоги "Место для размышлений", спроектированной швейцарским архитектором Мануэлем Герцем, "Кристальной стены плача" художницы Марины Абрамович, памятника Куреневской трагедии, инсталляции "Взгляд в прошлое"). В 2022 году в Бабьем Яру будет открыто первое музейное пространство – "Курган".

Европейская еврейская ассоциация (EJA) – самая крупная федерация еврейских организаций и общин, работающих по всей Европе. Её партнеры представляют сотни общин и тысячи евреев по всему континенту. EJA была создана для борьбы с антисемитизмом.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" – это неправительственная благотворительная организация, призванная чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путём сохранения и изучения истории Холокоста. С 1941 по 1943 годы нацисты расстреляли в Бабьем Яру в Киеве от 70 до 100 тысяч человек, убив почти всё еврейское население города. Бабий Яр стал символом "Холокоста от пуль", ведь около 1,5 миллиона украинских евреев нацисты не забрали в лагеря смерти и газовые камеры, а расстреляли недалеко от мест их проживания.