Стартовало восстановление инфраструктуры освобожденных от оккупантов городов Киевщины – Тимошенко

Согласно заданию Президента Украины Владимира Зеленского инфраструктура освобожденных от захватчиков городов Киевской области будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка – наши города-герои, в которых живут наши люди-герои. Все, кто выстоял в страшное время оккупации, все, кто, к сожалению, остались там навеки – мы никогда не простим россии это военное преступление и никогда не забудем", – пишет он.

По словам Тимошенко, в Бородянке разрушена большая часть города, а под его завалами вероятно еще есть люди. Сейчас там работает ГСЧС, 50 специалистов которой уже проводят спасательные работы, а потом их будет еще больше.

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"Уже восстановлен свет в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. Это означает, что снова со светом 2725 домов. Обезврежено 1364 взрывоопасных предмета. И начали ездить по своим маршрутам 56 пригородных и междугородных автобусов", – сообщает заместитель руководителя ОП.

Он добавил, что в освобожденных населенных пунктах даже возобновляется дистанционное обучение.

В то же время служба автомобильных дорог в Киевской области наводит порядок на дорогах. Уже работают 19 единиц дорожной техники.

"Дорожники убирают улицы, поваленные деревья, эвакуируют пострадавшие от действий российской армии машины. На дороге в город Ирпень обустраивается временная переправа. Параллельно идет подготовка к строительству нового моста, которое начнется уже в ближайшее время", – говорит он и уверяет, что новый мост будет лучше предыдущего.