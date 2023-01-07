Итак, между Новым годом и старым Новым годом есть и старое Рождество. В связи с чем напоминаю то, о чём я пишу с некоторых пор почти каждый год, но каждый раз несколько по-новому.

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Как известно, бОльшая часть христианского мира отмечает двунадесятый (один из 12 важнейших после Пасхи) праздник Рождества Спасителя "по-григориански" 25.12, а меньшая — "по-юлиански" 07.01 (многие у нас, кстати, привычно отмечают обе даты, да и в календаре они обе красные).

Но к Рождению Христа, как отмечают исследователи, это отношения всё равно не имеет: Он родился, когда НОЧЬЮ В ПОЛЕ стерегли скот (Лк 2:8), что холодной дождливой израильской зимой совершенно невозможно, а могло быть не раньше апреля и не позже октября.

Кстати, возрастом Христа считают 33 года, а при рождении Его зимой в начале 1-го года (попутно: нулевого не было — за 1-м г. до н. э. шёл сразу 1-й г. н. э.!) и распятии с воскрешением весной 33-го (что не оспаривается) Ему бы едва исполнилось 32, так что зима опять не подтверждается.

Большее доверие вызывает звучащая достаточно часто дата около 1 октября 2-го года до н. э. Тогда на момент распятия возраст Христа составлял около 33 лет 7 месяцев.

Ну а спор о том, что более верно — 25 декабря или 7 января, о котором "юлианцы" думают, что это и есть 25.12, носит скорее чисто теологический характер. Астрономически-то, какой стиль правилен, было ясно ещё со средневековых времён — так же, как собственно дата рождения Иисуса достоверно не известна до сих пор.

Обращу в этой связи внимание на явный Знак: от момента конца старого / начала нового года обе даты удалены совершенно одинаково — 6 полных суток отделяют новогоднюю ночь как от окончания 25.12, так и от начала 07.01.

(Те же 6 суток, кстати, отделяют окончание 07.01 от старой новогодней ночи 13-14.)

И какая разница — "неправильная" дата 7 января или "условная" дата 25 декабря? Они обе неверны и обе правильны: в них — наша любовь к Господу.

Поздравляю всех отмечающих старое Рождество с Рождением Спасителя, а всю Украину — с рождением Новой Украины, которое совершается в эти исторические дни!

Слава Иисусу Христу и слава Украине!