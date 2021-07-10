Ни для кого не секрет, что агрессивная политика Путина в отношении Украины, других постсоветских "республик" и европейских (читай — всего мира) поддерживается критическим большинством граждан РФ.

И если бы сегодня Путин объявил открытую войну или снова использовал метод "ихтамнетов" для вторжения в любую страну, он так же получил бы одобрение критического большинства россиян. Россияне по-прежнему готовы умирать и убивать ради "мира". Это их естественное состояние. И глупо и наивно ждать от них другого.

И чем ниже уровень жизни на РФ, тем больше россиян с ненависть высказываются о других страна. Банальная зависть советского человека. Банальное "а давайте захватим эту страну, разграбим, чтобы хоть чуть-чуть пожить и покушать". Любые миролюбивые разговоры россиян, это всего лишь стратегия, попытка снизить градус недоверия жертвы, чтобы потом откусить ей голову.

Видео дня

Европа этого еще не понимает. Ну, не только Европа. Вот 7 лет войны, а по Украине еще порядка 35% населения считают РФ "братьями", "которые хотят мира". Что самое главное, уйдет Путин, придет ему на замену Шойгу, Сурков или кто-то, о ком мы вообще можем услышать впервые за его "политическую карьеру" — не важно. Важно, что политика РФ при этом останется прежней.

Это не политика Кремля или лично Путина. Это политика критического большинства граждан РФ. Они не готовы работать, они не готовы меняться, их советский менталитет "зависть-злоба-насилие", они не готовы ни к чему другому, кроме как воевать, грабить и убивать.

Все страны мира идут по пути эволюции. Ну, есть исключения, с мандурами и боливарами, и частичным вкраплением в поликтикум российский содержанок, тянущих свои страны в коммунистический ад. Но, это, скорее исключения на общем фоне развития.

Посмотрите на РФ. Честно. Без купюр. Без жалости и эмпатии. Гугл честно и открыто показывает всю жизнь "великой нефтедолларовой державы". Все, что выходит за границы областных центров, это помойка. Сгнившие деревянные деревни. Туалеты за березой. Бездорожье. Отсутствие медицины. Алкоголизм. Нищета. Безработица. Россияне жаждут мирового господства, сидя на развалившихся деревянных сральниках, построенных еще при царе, лечатся заговорами и сушенными куриными жопками. Никто из россиян не поднимет свой зад, чтобы построить себе удобства. Или "государство, давай — ты обязано", или "все так живут, и я живу, какая разница, а эта ваша гей-европа". Все! Точка!

И вот когда Путин улыбался "нас там нет", а россияне получали 200-е грузы, устанавливали мемориальные таблички на домах и школах "героев новороссии", вы думаете, они ничего не подозревали и не понимали? Ах, как наивно! Они осознавали все. Более того, поддерживали, врали вместе с Путиным "нас там нет", и до сих пор мечтают уничтожить Украину. Уничтожить все и всех, даже тех, кто их сегодня в этой самой Украине поддерживает.

Вы думаете, что Киркоров при масштабном первом шаге РФ на нашу территорию скажет "нет агрессии Кремля в отношении братьев украинцев"? – снова детская наивность или преступная глупость. Он первый скажет "режь хохлов", как скажет критическое большинство "звезд" РФ эстрады-театра-попсы и тусы. Умные промолчат, так как очень не хочется санкций и очень хочется в Европу, хоть в отпуск.

Война с Украиной не стала прозрением для критического большинства РФ. Они не готовы ни менять власть, ни бороться против тирании (это же их тирания, любимая и нужная), точно так же, как они не готовы взять и построить себе туалет, вместо сгнившего.

Делая анализ "патриотических порывов" жителей РФ, приехавших на Донбасс убивать украинцев, я была удивлена тем, что все слоганы и нарративы о "политике" на самом деле были просто мишурой, прикрытием основной цели русских — награбить, убить и разграбить цветущие области Украины.

На камеру красиво "мы приехали защищать Донбасс от хунты" — о, как это любят жители Донбасса, тут же в "освободителей" летели чепчики, деньги им раскрывали объятья, от них рожали детей за них умирали — без камеры — честно: "мы сюда приехали, чтобы заработать на войне", "нам здесь нравится, здесь тепло и красивые города", "такое чувство, что укро-хунта и укро-фашисты 70 лет бомбили мой Мурманск, а не оккупировали ваш Донецк, мой город выглядит намного хуже", "тут можно просто забрать квартиру, я уже перевез сюда свою семью, здесь тепло, мы отсюда не уйдем".

И если завтра Путин или кто-то еще призовет россиян к оружию, чтобы "освободить всю Украину", он получит поддержку критического большинства россиян, рейтинг и абсолютное доверие. Ведь нищие и голодные граждане РФ будут мечтать только об одном: покушать, пожить в уюте, утолить свою жажду крови и наживы. Они красиво на камеру скажут про "борьбу с фашизмом", назначат новых удобных врагов, чтобы показать свою чистоту намерений и морали, так как борьба с врагом, это кодекс чести советского человека, которым всю историю СССР коммунисты прикрывали свои кровавые преступления, и так же, как 100, 50, 20 лет назад, русские будут убивать за ради наживы.

"Спасибо товарищу Сталину (Путину) за красивую квартиру в Киеве, хозяев которой расстреляли, как врагов народа" — это вечный лозунг русских, россиян, гомо-советикусов.

И не ждите, что они разочаруются в политике Кремля в отношении завоевания Украины или других стран. Не ждите прозрения из-за санкций (русских обижают). Не ждите прозрения от нищеты (Путин не причем, русских обижают).

Русские всегда будут правы, не законно обижены, ни за что унижены. Это все происки врагов России, а не то, что вы говорите! И вот, "ковид". Испытание для всего мира. И для Украины, и для России, и для более успешных стран. Как бы вирусы не выбирают скрепные вы, православные, ортадоксальные или божественно лотосные люди. Тут в бой вступают социальная культура, политика национальной безопасности, личная культура чистоплотности, социальная ответственность и все такое.

Вирусам начхать на политику, чистоту расы и то, сколько у вас иконок на бардачке машины. А вот на то, какая у вашей страны медицина, национальная безопасность, социальная ответственность граждан, а у каждого из граждан еще воспитание и образование в части гигиены, биологии, какой у вас туалет, и как вы содержите его в чистоте, как и личные руки, вирусам не начхать, ведь от этого зависит, победят они вас или нет.

Знаете, я ничуть не сомневалась, что европейские страны найдет средство от вируса. И победят его. Ну, во-первых, это развитие медицины и социальной ответственности страны, которая называется просто "доктрина национальной безопасности". А во-вторых, высокая личная ответственность граждан. Ну, в-третьих, там, где у граждан низкая социальная ответственность, на помощь придут "доктрина национальной безопасности" и высокие штрафы.

И вот, ничуть не сомневалась в том, что РФ, которая, я так понимаю, и создала этот вирус, пафосно заявит, что она самая, самая и все победит, и сделает пук. И "ковид", вот он стал не только испытанием для стран, политиков и каждого из нас, он еще как война, стал маркером, который четко провел линии. Увидят ли эти линии жители ОРДЛО, свято верящие в могущество и величие РФ? Увидят ли эти линии сами граждане РФ? – пока это еще вопросы.

Чтобы на них не было ответов, РФ провела одну из самых дорогих рекламных кампаний "вакцины" "Спутник". Как вы понимаете, "вакцины" как таковой нет, и не было, а была рекламная кампания по продаже населению чувства защищенности, безопасности, так любимого населением величия, скрепов и чувства всепобедизма.

Думаю, что россиянам не так важно было, что им колют, как оно действует и какие могут быть последствия. Им важнее всего было то, что давала эта самая реклама: чувство величия РФ "мы снова первые, мы снова победители, вся Европа у наших ног". После вот этого величия россиянам можно смело колоть соляную кислоту, кормить стрихнином или мелом. Они будут вкушать с блаженным видом "Россия — снова всех уделала".

Напомню, что любая политическая или социальная реклама базируется на таргетировании базовых инстинктов, присущих критическому большинству. Если критическое большинство хочет увидеть, как убивают, как простой народ мстит богатому олигарху, рекламодатель или политик вложит в рекламный ролик сцены расстрела врагов народа, победы над "мвф" или сцены из так близкой сердцу критического большинства советской пропаганды "забрать-поделить".

Поэтому, думаю, что "ковид" не научит россиян ничему, как не научили их сотни войн, Афган, Чечня и Украина. Им, главное думать и слышать, что они круче всех. И с этим осознанием они готовы вогнать себе в вену любой вирус, стать носителем любого биологического оружия.

Не стали исключением и донбасяне. Они до сих пор, как мантру читают "Россия нас спасет", "хоть бы нам укололи российский "Спутник", лишь бы бесплатно и какая разница какой". Все это ковидное время я наблюдала за ОРДЛО и РФ. Нет, не с позиции, как победят пандемию и вирус. С позиции осознают ли. Нет. Ничего!

Россияне массово умирают в своих полусгнивших больницах с ненавистью ко всему миру "это все Украина и гей-европа виновата". Россияне массово кололи "Спутник" -"перед Россией весь мир на коленях и хотят получить нашу вакцину". То же самое и в ОРДЛО. "Ковид" там уносит тысячи, а фиксируют его у десятка.

"Ковид" стал темой для политики и манипуляций, информационным оружием, и РФ и ОРДЛО поступают по старому советскому "если о проблеме не писать. Проблемы не будет", ведь в СССР умалчивали о тысячах эпидемий и о миллионных их жертвах.

Знаете, вот 7 лет войны и донбасяне же видят, кто поставляет оружие, проводит информационные диверсии для разжигания вражды и все равно уверены, что "Россия ни при чем". Там настолько святая вера в чистоплотность РФ и россиян, что вот, испытание "ковид" ОРДЛО тоже не прошло. Там у людей даже подозрений не зародилось, что на них могут проводить испытание российской "вакцины", как на подопытных зверьках — дешево, бесплатно, массово и сердито.

ОРДЛО получило от РФ дозы и… умерло. Российская вакцина не остановила эпидемию в ОРДЛО. Ее "остановили" на бумаге, просто снизив показатели болеющих и умерших. А что же на России? Ведь вакцинация "Спутником" еще год-полгода назад здесь приобрела истерически-массовый показательных характер. Сегодня россияне платят деньги, чтобы получить справку о "вакцинации" и "антителах". "Спутник" стал на России угрозой жизни, и это признают (не официально и не массово), но уже большая часть жителей РФ.

Цитата из СМИ: "В Ростовской области медики, получившие первую часть вакцины от коронавируса, заразились Covid-19. В Ростовской области зафиксированы случаи заболевания медиков коронавирусом после введения первой части вакцины "Спутник V. Об этом сообщила в эфире телеканала "Дон-ТР" главный инфекционист регионального минздрава Светлана Водяницкая. — Есть доктора, кто сделал первую прививку, а потом, находясь в "красной зоне", заболел ковидом. Но им теперь просто не показана вторая часть вакцины, — сказала она. По словам Водяницкой, в случае заражения ковидом после введения первого компонента вакцины никаких особенностей в протекании болезни не зафиксировано. — Всё как обычно — в средне-тяжёлой форме, — заявила она. Водяницкая также рассказала, что антитела к коронавирусу у вакцинированного человека начинают появляться на 42 день после введения первого компонента или на 21 после введения второго. При этом "окно" для введения второго компонента относительно небольшое — не раньше 21 дня и не позднее 28 дней после введения первого. Если к наступлению этого срока человек заболевает коронавирусом, ОРВИ, пневмонией или у него обостряются хронические заболевания, то второй укол не делается. Когда человек выздоровеет, вакцинацию придётся начинать заново. Что касается периода действия вакцины, то, говорит главный инфекционист минздрава Ростовской области, согласно математическим моделям иммунитет к коронавирусу может продержаться до 2 лет. Однако всё это пока лишь теория, так как препарат новый. — Тут всё надо изучать опытным путём. Тем, кто получил вакцину, стоит исследовать кровь на антитела каждый месяц, если есть такая возможность, и смотреть, как долго они будут в организме, — рассказала Водяницкая. Она также добавила, что по состоянию на 18 февраля в Ростовской области более 37 тысяч жителей получили первый компонент вакцины и 5 тысяч — завершили вакцинацию, то есть им вкололи оба компонента. Широкой общественности пока доступен только "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак). В марте-апреле в регион для массовой вакцинации ожидаются поставки второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны". Увидит ли Ростовская область третью отечественную вакцину — "КовиВак" — пока не известно".

Цитата из ОРДЛО-СМИ: "Медики ЛНР не фиксировали осложнений после прививки вакциной Sputnik V Медики ЛНР с начала прививочной кампании не фиксировали осложнений после первого этапа вакцинации российской вакциной Sputnik V от вызываемого новой вирусной инфекцией заболевания COVID-19. Об этом сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяна Кобыляцкая. Вакцинация российской вакциной Sputnik V началась в Республике 1 февраля. Первыми вакцинацию проходят медицинские работники, педагоги, сотрудники МВД, МЧС ЛНР и военнослужащие Народной милиции ЛНР. Заместитель главврача Клиники медицины катастроф, где развернут пункт вакцинации, отметила, что "желающих сделать прививку очень много". С начала прививочной кампании никаких первичных осложнений после вакцинации мы ни у кого не наблюдали. Теоретически могут быть легкие симптомы, похожие на заболевание респираторным заболеванием: это повышение температуры, мышечная боль, легкие катаральные проявления (воспаление слизистых оболочек); из тяжелых – аллергические реакции. Но мы таких не наблюдали, у нас не было таких случаев, а на второй день люди уже приступали к работе, — проинформировала врач. Она рассказала, что с учетом опыта коллег из Российской Федерации в пункте вакцинации созданы условия для "максимального комфорта пациентов". Организовано поочередное по времени присутствие людей для проведения вакцинации, то есть, все приходят к определенному времени. Таким образом, не создается очередь, и люди в кратчайшие сроки получают свою прививку, — пояснила она, отметив, что люди проходят процедуру с "хорошим, боевым настроением".

Цитата из комментариев ОРДЛО-СМИ: "Эй, правительство ЛНР! Знайте, вы и есть главный фигурант этой статьи! (речь идет об внесение изменений в "УК лнр" криминализация информации про ковид в "республике"). Именно вы публикуете насквозь лживую статистику, именно вы не наладили тестирование и лечение, на вашей совести тысячи смертей от ковида в ЛНР. Представляю себе, как принималось решение: "Товарищи! Как будем бороться с ковидом? Есть предложения?" — "Есть! Мы запретим о нем говорить!" Маразматическая мера по противодействию Ковиду-19 эффективно воплотилась только в уголовной статье"…

После массовой "вакцинации" в ОРДЛО сами люди начали фиксировать высокую смертность. Еще бы, как ее не фиксировать. Вот прививают организованно учителей школы или сотрудников управления и, раз, через три-пять дней большинство не выходят на работу — заболели. Температура, сердце, онемение рук-ног, вялость, головокружение, смерть. Смерть у вакцинированных фиксировали не от "вакцины", а, естественно, сердечнососудистые, инфаркт, инсульт. Но, слухи и паника росли.

Это для масштаба можно рассказать на телевидении о том, как весело и бодро проходит в "республиках" вакцинация. Потребители СМИ-продукта поверят. Это же в Украине все плохо (здесь всегда смех и веселье по этому поводу), это "гей-европа вымирает" (усиленное злорадство), а вот Россия и "республики" они под защитой "Спутника" и скрепов. Но, вот в масштабах города-села ОРДЛО скрывать то, что после вакцинации российским "Спутником" смертность и заболеваемость возросли — нет. Коллеги, родственники, знакомые говорили обратное: укололи-заболел, укололи-заболел-умер.

После массовой вакцинации и такой же массовой смертности на позициях и в местах дислокации "народной милиции" (военных оккупационно-коллаборционистских террористических формирований) военных в ОРДЛО перестали вакцинировать.

Что потрясает, чиновники ОРДЛО все выехав в мирные части Украины получили прививки здесь. Реклама "великого и могучего Спутника" в ОРДЛО — для лохов. Ну, как всегда!

После осознания, что твой вчерашний коллега-сосед привившись "Спутником" сегодня сыграл в ящик, в ОРДЛО стали отказываться от вакцинации. Сегодня в ОРДЛО в практике покупка документов о вакцинации "Спутником" и большое желание получить прививки на КПП на мирной украинской стороне, читаем – поехать к укро-хунте, чтобы получить вакцину из гей-европы.

Да, пропаганда начинает сыпаться, но, в сознании граждан это не откладывается. Получив качественную вакцину в мирных частях Украины ОРДЛЫнский "народ" продолжает петь "Россия нам помогает, Украина хунта-фошизды, вымирает".

По информации из соцсетей ОРДЛО в Красном луче, Антраците и Лутугино, где были наиболее массовые и добровольные акции вакцинации на сегодня зафиксированы массовые отказы людей от вакцинации "Спутник V". Все отказавшиеся "бюджетники" — врачи "скорой", медсестры, военные "ародной милиции", работники городских организаций. Но, пропагандисты не дремлют, ведь РФ обещали полную вакцинацию жителей ОРДЛО. Поэтому тут применяют старые и добрые советские методы управления советским народом:

Работникам медицинской службы — грозят не выплатой премии и надбавок за работу с "ковид", а также обещают не госпитализировать, если вдруг работник и члены его семьи заболеют коронавирусом; Сотрудникам "народной милиции" (читай военным контрактникам) — увольнение, отправка на передовую (то есть умирать за республику это наказание); Сотрудникам местных администраций — увольнение, не оплата больничного листа в случае заболевания коронавирусом. Не поверите, но именно так до сих пор и управляют простым народом. Так, что многое из того, что транслируют СМИ РФ и ОРДЛО остается за кадром.

Кстати, в ОРДЛО в 2014-м году не придали значения словам Путина "никаких референдумов о присоединении к России", "нас в Крыму и на Донбассе нет".

Не придали значения в ОРДЛО и словам Кремля "официально РФ не занимается поставками российской вакцины "Спутник" на территорию Украины, в том числе и в "лнр" и "днр". То есть в случае массового мора в ОРДЛО – Россия снова "ни при чем". И ни в счет, что "республиканские" пособники оккупантов ранее заявили, что первые 65 тыс. доз "Спутника" поступят из РФ в т.н. "лнр", и 80 тыс. — в т.н. "днр".

Для тех, кто хочет получить полную информацию о том, что и как происходило в ОРДЛО с "ковид", я оставлю ссылки из архива "ИС", где я писала о ситуации с первых дней пандемии.

Никто из жителей ОРДЛО не осознал и не воспринял, как угрозу жизни и здоровью тот факт, что Российская Федерация официально не подтвердила поставки своей вакцины на оккупированные территории Украины. "РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В фонде не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок", – сообщили в РФПИ. "Минздрав" боевиков ОРДО заявил о начале вакцинации жителей Донецка от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" -РФ опровергла поставки вакцины. "Народ Донбасса" радостно толпился в очередях, подставляя руку под- а здесь вопросы.

Нет, понятно, что в ОРДЛО все же завезли российский "Спутник" и даже возможно все его модификации для проведения исследований. Понятнее и то, что оккупационно-коллаборционистские власти на все пойдут, чтобы угодить Кремлю. Даже на проведение опытов над людьми. Но, вот сами люди… Добровольно и с песней.

Война не стала прозрением для россиян. Россияне и есть политика Путина. Россияне и есть отображение политики Путина. Он просто такой, каким хочет видеть его народ. Он просто делает то, что хочет его народ. И это не только про Путина и РФ. Президент каждой страны и его политика это всегда выражение мысли, желаний, лица, морали, концентрированная совокупность образа критической массы граждан этой страны. Так вот, россияне это путин, Путин это россияне. Так же, как Лукашенко это белорусы, а белорусы это Лукашенко. В критической их массе.

Станет ли "ковид" прозрением для россиян и жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма? – вряд ли. Нет, они будут понимать, что "Спутник", это очередной русский пшик, и даже будут избегать им вакцинироваться, но вот, чтобы понять, осознать, что их страна, их обожаемый идол, являются причиной вымирания населения РФ и оккупированных РФ территорий, они никогда этого не поймут. Они так же не поняли ничего за Ленина и Сталина, за Чернобыль, за Афган. Ничего! Русские всегда готовы убивать. Даже друг друга!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.