Стало известно, кто выступит от Украины на климатической конференции в Глазго, кроме Зеленского

Украина впервые принимает участие в формате синергии бизнеса и власти в климатической конференции СОР26, которая состоится 1-12 ноября в Глазго. 1 ноября запланировано украинское мероприятие "Украина 2030: путь к зеленой трансформации", где после выступления президента Владимира Зеленского состоится панельная дискуссия с участием представителей правительства Украины, Украинской ассоциации бизнеса и торговли (UBTA), а также генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченко.

Об этом сообщает издание "Европейская правда". По данным издания, Украина ожидает от климатических переговоров в Глазго согласования амбициозных и системных мер, которые помогут достичь стране климатических целей.

Выполнение цели по достижению страной климатической нейтральности невозможно без трансформационных процессов в частном бизнесе, и на конференции в Глазго 1 ноября о пути к декарбонизации на примере компании ДТЭК доложит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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"ДТЭК встал на путь трансформации, отвечающий ценностному запросу со стороны общества. Процесс декарбонизации играет важную роль в ESG-стратегии компании. Наше стремление – достичь углеродной нейтральности к 2040 году. В практическом смысле для ДТЭК это означает трансформацию из высокоуглеродистого в экологический, эффективный и технологический бизнес. На этом пути ДТЭК активно инвестирует в возобновляемые источники энергии, цифровые сети, системы накопления энергии, инновации и новые технологии", – отметил Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Напомним, компания ДТЭК активно инвестирует в развитие альтернативных источников энергии. Примером этого является Тилигульская ВЭС на юге Украины, имеющая проектную мощность в 500 МВт. Общая сумма инвестиций ДТЭК в зеленую энергетику составляет 1,5 млрд евро. Кроме того, к 2040 году ДТЭК планирует полностью достичь углеродной нейтральности.