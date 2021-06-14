Стало известно, какой украинский канал возглавил рейтинг просмотров

Телеканал "Украина 24" стал лидером просмотра – только за прошлую неделю канал посмотрели более 6 миллионов украинцев. Также "Украина 24" уже 15 неделю удерживает лидерство в нише по аудитории 18+ по всей Украине.

Об этом сообщается на сайте канала. Как отметил главный редактор "Новостной группы Украина" Юрий Сугак, такой результат является свидетельством того, что украинцы доверяют каналу.

"Это не просто цифры, а уверенность в том, что нас любят, смотрят и нам зрители доверяют самое ценное – свое время. А мы, в свою очередь, делаем все для объективного информирования", – сказал Сугак.

По итогам прошедшей недели "Украина 24" лидирует среди новостных каналов с долей 1,6% среди зрителей старше 18 лет по всей Украине.

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Кроме того, "Украина 24" является уверенным лидером вечером в будни в слоте праймовых ток-шоу с долей 2,6% за 18 по всей Украине.

"Лидерские показатели = доверие зрителей. А это лучшая награда для команды информационного канала, которая постоянно совершенствуется, чтобы быть первой", – заявил Юрий Сугак.