Стало известно, как "Большая реставрация" Зеленского отстроит Музей казачества на Хортице

В этом году в рамках программы "Большая реставрация", которая является частью глобальной программы "Большая стройка" Президента Владимира Зеленского, на Хортице планируют отреставрировать Музей истории Запорожского казачества и обновить Курган единства Украины.

Восстановление планируют завершить уже в этом году, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

Согласно проекту, реконструируют здание музея, также построят смотровую площадку, дорожки для пешеходов, проведут благоустройство и озеленение территории вокруг музея и Кургана.

"На музейной площади, которая сейчас фактически не используется, появится общественное пространство. Здесь посетители Хортицы смогут общаться, отдыхать и осматривать все происходящее вокруг. Основные элементы площади – деревья, которые обеспечивают естественное затенение и деревянные лавки, которые продолжают тему использования природных элементов. Если сейчас подняться на смотровую площадку Кургана сложная задача даже для взрослых, то проектом предусмотрено создание универсальных удобных троп, воспользоваться которыми сможет любой", – говорится в сообщении.

По словам главы региона Александра Старуха, восстановление Хортицы стало возможным благодаря вниманию Президента Украины Владимира Зеленского, который взял под личный контроль обновления острова в рамках "Большой реставрации" – программы восстановления объектов культурного наследия. "Большая реставрация" входит в "Большую стройку" – программу масштабного развития социальной инфраструктуры Украины, инициированную Президентом Владимиром Зеленским в 2020 году.

"Хортица должна быть современным, комфортным и безбарьерным пространством для культуры, туризма, отдыха. В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского с участием Министерства культуры Украины будет обновлено 100 культурных объектов, в том числе и наш Музей истории запорожского казачества", – заявил глава облгосадминистрации Александр Старух.

Сообщается, что Министерство культуры и информационной политики Украины, Запорожская ОГА и ОАО "Запорожсталь", входящая в Группу Метинвест, уже подписали меморандум о консолидации усилий в возрождении острова Хортица.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках "Большой реставрации" за три года планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия – замков, крепостей, музеев и т. д.