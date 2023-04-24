Стабилизировать себя в любой точке: психологи Фонда Рината Ахметова помогут коллегам Сумской области

Психологи тоже нуждаются в психологической поддержке. Особенно во время войны, когда им приходится иметь дело не только со своим стрессом, но и помогать другим.

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Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова посетили город Кролевец Сумской области, где провели консультацию "Как преодолеть стресс во время войны" для своих коллег — школьных психологов. Посетили эмоциональную и тёплую встречу и жители города.

В прошлом году Сумская область одной из первых приняла удар врага. Война была близко, и некоторые люди паниковали, вспоминает школьный психолог Светлана Чечиль – одна из посетительниц консультации. Психологическая помощь очень актуальна и сегодня.

"Фонд Рината Ахметова делает полезное дело. Часто мы акцентируем внимание на необходимости обеспечить себя чем-то важным, но забываем, что обеспечить себя нужно внутри. Чтобы поддержать свое здоровье, чтобы выдержать напряжение".

Коллега Светланы, школьный психолог Инна Марченко, тоже высказала свои мысли о встрече:

"Информация, которую подавал психолог участникам тренинга, была очень полезна. Мы можем использовать ее в школах и садах, если проводим родительское собрание, работаем с педагогами. Это повышает стрессоустойчивость".

Виктория — местная жительница, посетившая консультацию мобильных бригад психологов Фонда.

"Психолог дала нам упражнение, которое помогает себя стабилизировать, помочь себе в любой точке. Это очень действенно, особенно дыхание", - рассказала женщина.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда Рината Ахметова по курсу "Травма войны".

Если вам необходима консультация психологов, обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU