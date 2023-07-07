США, Корея и Словакия приобрели права на перевод украинских книг о блокаде Мариуполя

Права на книгу "#Мариуполь #Надежда" проданы в Корею и Словакию, а книга "77 дней февраля" выйдет в США. Обе книги вышли в издательстве "Лаборатория".

Видео дня

Блокадный дневник мариупольской журналистки Надежды Сухоруковой стал книгой в феврале 2023 года.

"77 дней февраля" будет опубликовано в сервисе чтения Scribd.

Обе книги фиксируют действительность украинцев в начале полномасштабной агрессии России. История русско-украинской войны в них описана сквозь призму историй обычных людей, жителей прифронтовых территорий, переживших бомбардировку, оккупацию, эвакуацию. Сочетая принцип документальности и, с другой стороны, авторской субъективности, они становятся свидетельством непосредственных свидетелей войны.

Сопродюсером книги "Мариуполь #Надежда" выступило Объединение Украинских Продюсеров (ОУП). До этого, вдохновившись дневником Надежды Сухоруковой, объединение сняло документальный фильм "Мариуполь. Неутраченная надежда".

Владимир Бородянский, соучредитель ОУП, сопродюсер книги "#Мариуполь #Надежда": "Для памяти имеет значение, кто и как сможет описать трагедию. Сама трагедия без такого описания забудется и станет просто историей без выводов и действий. Эта книга - дневник, какой и сейчас и после нашей победы запечатлевает у нас необходимость быть сильными и подготовленными".

Такие книги нужно читать, хранить и затем давать читать тем, кто забудет, через что мы прошли.