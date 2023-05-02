Среди пострадавших – пятеро детей: появились данные о состоянии раненых вследствие ракетного удара РФ по Павлограду

Вследствие российского ракетного удара по Павлограду Днепропетровской области за медицинской помощью обратились 44 человека. Среди пострадавших – пятеро детей.

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У большинства – нетяжелые травмы: сотрясения мозга, ушибы, контузии, переломы и отравление продуктами горения. Об этом сообщила корреспондент канала "Мы – Украина" в эфире национального телемарафона (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Двух женщин 45 и 55 лет, которые после обстрела попали в реанимацию, врачам удалось стабилизировать, у них переломы ребер и черепно-мозговые травмы. Одну из них уже перевели в травматологическое отделение, другую готовятся перевести сегодня.

Все остальные пострадавшие лечатся дома.

Пострадавшие дети – девочки от 8 до 16 лет, у них переломы и отравление продуктами горения, они также находятся на амбулаторном лечении.

Местные власти заявили, что химической опасности в городе нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Рано утром 1 мая войска РФ совершили массированную ракетную атаку на Украину, используя крылатые ракеты. ПВО обезвредила 15 из 18 вражеских целей.

– Около 04:50 первые взрывы прогремели в Киеве. На подлете к столице были сбиты все вражеские ракеты и дроны. Данных о разрушениях и жертвах не было.

– Под удар попал Павлоград на Днепропетровщине. Изначально было известно о 34 пострадавших. Там повреждено промышленное предприятие, десятки жилых домов, 6 школ и садиков, а также 5 магазинов.