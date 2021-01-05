Украинцев возмутила попытка регистрации "коронавирусной" вакцины из России

Попытка регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства харьковской фармацевтической компанией "Биолек" возмутила украинцев.

В комментариях под постом с новостью на Facebook-странице OBOZREVATEL пишут, что этой вакциной нужно привить сторонников РФ, а также шутят, что в составе препарата есть боярышник и "Новичок".

Некоторые подписчики раскритиковали "Оппозиционную платформу – За жизнь", лидер которой Виктор Медведчук в позитивном ключе сообщал о возможности регистрации в Украине российской вакцины.

"ОПЗЖ пускай вколют", "Прилюдно если вся ОПЗЖ вакцинируется, тогда регистрировать, и то – только желающим", – считают комментаторы.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Другие пошутили, что вакцину можно разрешить, чтобы ее использовали "все, кому симпатизирует "русский мир".

Комментарии к посту Скриншот

Пользователи сети также напомнили об агрессии РФ в Украине. "С таким же усердием они стремятся нам всучить свою вакцину... Если они так переживают за нашу Украину, почему не вернут Крым и не выведут свои войска и боевую технику из Луганской и Донецкой областей?" – спросил один из подписчиков.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Напомним, 5 января в "Биолек" подтвердили, что подали заявление в Министерство здравоохранения Украины для одобрения использования российского препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что фармацевтическую компанию "Биолек" связывают с Раисой Богатыревой – экс-министром здравоохранения времен президентства Виктора Януковича.