Знаете, я еще в 2014-м спрашивала у всей этой "путинвведистской" тусовки: "Ребята, а что будет, если эпидемия, техногенная катастрофа, авария на шахте и прочие прелести жизни современного мира постсоветского периода, где все построенное методом "из г*вна и палок" все же начнет рушиться?" Ну, вот в Украине к нам на Донбасс сразу бросились все, если случалась беда. Алчевск грели всей страной, шахтеров спасали спасатели из всех областей Украины, аграриев поддерживали из бюджета в случае засухи, а она у нас постоянно. Да, что там катастрофы, весь Донбасс сидел на бюджетной дотационной игле, черпая силы и кровь из жил других областей. Дыры Донбасса, который был построен в эпоху "шапками закидаем", затыкали всей страной. Мне не верили, как же – "Донбасс кормит". Ну, как там, кормильцы, наелись?

Да, первое, что на все "кто нам поможет" отвечали гордо и пафосно – "Донбасс всех кормит, Украина без нас загнется", а вот второе, что плел "путинвведистский" плебс так это – "Россия нам все даст".

О, сколько мечтаний и надежд было у донбасян на Россию!

"Нам здесь построят Москву, будет лучше, чем в Америке, Россия, чтобы утереть нос америкосам вложит в Донбасс миллионы миллиардов"- пели сладострастные любители халявы.

Логический вопрос "ну, как там, Россия настроила-надавала" задавать бессмысленно. Последние складки мозгов донбасян начисто затерты российской пропагандой.

За время оккупации в ОРДЛО закрыты 85% работающих на начало войны угольных предприятий. До конца 2022 года в ОРДЛО будут затоплены все шахты. Все! Это решение уже принято Кремлем.

Более-менее хорошо живет Донецк и города приграничья, типа Свердловск-Ровеньки, все, что дальше границы или Донецка, давно превратилось в заросли, мусорные кучи и выглядит городами эпохи хрущевизма.

Даже при Брежневе здесь не было так грязно.

За годы оккупации РФ не вложила ни копейки в инфраструктуру ОРДЛО. Срезаны все трамвайные пути, сгнил троллейбусный парк, из разваливающихся на ходу маршруток выпадают люди.

Города ОРДЛО месяцами сидят без воды. Сгнили все системы ЖКХ. Ямочный и точечный ремонт уже не спасают ситуацию. Эту зиму водоподающие системы ОРДЛО вряд ли переживут, если будут сильные морозы. Но, зимой ОРДЛынцам жить легче, чем летом. Мусорные кучи не воняют, а балконные туалеты (ведро) отлично замерзает и его содержимое можно выбрасывать на мусорку или даже с балкона.

Отток рабочей силы из ОРДЛО катастрофичен. Здесь остались лишь те, кто не может уехать в Украину по причине связи с боевиками, и те, кто не может уехать на Россию, так как в ОРДЛО работает чиновником, а на России его ждет участь грузчика.

Что хорошего в ОРДЛО, в этих распиаренных "без биндерных" "молодых угольных швейцариях"?

Ну, судя по растущим злостным коментам в соцсетях городов ОРДЛО, которые уже и не вычищают, не все так хорошо, как пытаются нам показать.

Цитата: "полным ходом идет востановление инфраструктуры".))) А дом за СБУ, в самом центре столицы стоит с выбитыми окнами. И сколько жилья построено этими строителями за время существования республики?"

Цитата: "напиши позитивы, почитаем. Работа есть? Задолженность выплатили? Вода в кране круглосуточно? Промышленность процветает? Комендантский час отменили, или все еще, как и 8 лет назад бояцца дрг? Дороги в отличном состоянии? Спутника v навсех хватило? Зарплата достойная? Правосудие есть? В седово можешь отдохнуть? Продукты качественные или из пальмового масла? Продолжать можно бесконечно, но я и так знаю — у тебя ФСЕ харашо".

Россия принесла на Донбасс только смерть и разруху, как впрочем, и на все территории, куда она влезла.

Жаль, что 8 лет войны так и не прочистили мозги донбасян, ведь критическое их большинство все еще верит в Кремль, РФ и "братьев", да что там верит, ждет вот-вот и ловит от Путина "знаки", что "скоро нас возьмут в Россию". Очереди за российскими паспортами в ОРДЛО не укорачиваются, а люди платят взятки, чтобы быстрее получить желаемый (а не навязываемый, как нам тут рассказывают) документ.

Пандемия так же расставила приоритеты. Донбасяне верили России и ждали от нее победы над ковид. Более того, в своей критической массе они еще и злорадно смеялись над страхами мирового сообщества и думающих украинцев, наплевательски относились к мерам предосторожности.

Еще бы, какой "ковид-шмовид", сам Гундяев-патриарх сказал, что православных не берет, это только для гей-европы.

Россия раздула пропагандистскую антиковидную пропаганду и снова, снова и снова донбасяне поверили в то, что говорит российский телевизор.

В ОРДЛО не утихали шутки по поводу ковида, люди не носили маски, не были прекращены массовые службы в церквях, пропагандистские мероприятия.

То же, что и на России. Там гундяевщина собирала прихожан и все весело целовали очередные, неизвестно где выкопанные кости, придуманного "святого".

И вот их накрыло. Накрыло так, что больницы РФ не справляются с потоком ковидных больных. Да что там больницы, на России очереди в крематорий. Трупы гниют в гробах неделями, ожидая своей очереди на кремацию.

Россия и ОРДЛО использовали "ковид" для игр в пропаганду, манипуляции, и заигравшись, сами себя убедили в том, что опасности нет.

То, что ситуацию с ковид в Кремле сделали элементом пропаганды и управления обществом видели и донбасяне и россияне, ведь телевизор орал одно (ковида нет, он не для русских-православных, мы победим, наша медицина лучшая в мире), а на улицах было другое. Люди умирали, больницы заполнялись, вакцина не действовала.

Но, не выводов, не прозрения. Ни у россиян, ни у донбасян.

И ладно бы пропаганда в ОРДЛО, но донбасяне все выезжают за покупками в Ростов и область, поэтому могли бы сделать выводы по ситуации с ковид там.

Ростовская область первая приняла на себя ковидную волну в 2019-м, так как болезнь сюда привезли военные из Хабаровского края, и снова попала под вторую волну со штаммом "дельта", так как здесь снова же, тусовка из военных, ордлынцев, и абсолютный пофигизм горожан, которые верят пропаганде телевизора "русская медицина лучшая".

И вот, что самое интересное, если год пандемии ОРДЛО вместе с Россией категорично выступали "ковида нет, его придумали, он нестрашен русским", то сейчас ситуация поменялась. ОРДЛО вопит о том, что люди умирают от инфекции, вакцины не работают, да их и нет в достаточном количестве.

Исчезает бравада "нам ковид не страшен, у нас молитва". Исчезает бравада "российская вакцина самая лучшая".

Начали показывать статистику по смертности и заболеваемости.

Ну, вы понимаете, что вся "статистика" здесь рисуется в угоду "линии партии", и если стало "много болеть", то это кому-то и для чего-то нужно.

Ведь болели и умирали много и массово в ОРДЛО и в первую волну пандемии, но вот "статистика" показывала, что "ковид" "скрепных не берет".

Что дальше? Я уверена, что ОРДЛО будет использовать "ковид", как фактор давления на Украину и мировую общественность.

Российский "Спутинк-5" и "Спутник-лайт" не признаны миром, ВООЗ никогда на это не пойдет, чтобы признать "вакцины" РФ, вакцинами, ведь это скорее "боярка" на бодяге, чем вакцина.

А донбасяне хотят ездить в Европу на работу и отдых.

Да-да, это они на публику пафосно "нам не нужна гей-европа, укропы попы моют в Польше", а на самом деле поработав на московского "папика", донбасяне смекнули, что они всего лишь рублевые рабы для России, и рванули зарабатывать деньги в Европу, не забывая при этом хвалить русский мир и "республики", и оскорблять гастарбайтеров из мирных частей Украины.

Что дальше? Я уверена, что ОРДЛО будет использовать "ковид", как фактор давления на Украину и мировую общественность, ну, и способ подзаработать и отмыть денежку.

"Дайте гуманитарку, дайте вакцины, дайте денег"- скоро польется со всех матюгальников "республик" и поддерживающих их СМИ в Украине (там наши люди, нужно помогать).

Ой, а здесь бы вопрос задать, а имеют ли права жители ОРДЛО, ставшие гражданами РФ, получив российский паспорт, что-то требовать от Украины?-но не буду, так как в тренде "наши люди там".

Что дальше? Я уверена, что ОРДЛО будет использовать "ковид", как фактор давления на Украину и мировую общественность, и, как оправдание своей нищеты и разрухи. Это уже делают на РФ (банкротство россиян следствие ковида).

А знаете о чем будут молчать на РФ и в ОРДЛО? –о "Спутнике". Да-да, о том самом "лудшем в мире лекарстве от всиво".

Российский "Спутник" всех версий привили россиянам, крымчанам и ОРДЛынцам и…И ничего! Более того, ситуация с "ковид" ухудшилась, болеют и умирают привытые.

Реклама "Спутника" стала настоящей анти-рекламой РФ.

Но, приведет ли это к прозрению россиян и всех "путинвведисов" Донбасса и мирных частей Украины? Я уверена, что нет.

Не много из жизни "республик", где РФ во всю тестирует на людях свои "чудо-вакцины" — я писала об этом.

И завершу тему "ковид" цитатой из соцсетей ОРДЛО: " В Луганской области проблема пандемии остается открытой и очень острой. Только за последние сутки в Луганской области прирост больных составил 602 человека среди этих случаев 11 смертельных.

В инфекционных отделениях города Луганск свободных мест нет, прирост больных с каждым днем только растет и растет с геометрической прогрессией. Врачей на всех больных не хватает, мест тоже нет.

Что касается вакцинации, так это вообще полный провал, те, кто вакцинировался спутником, переносят болезнь с большой сложностью, чем обычные не вакцинированные люди, а вот что касается нового препарата спутник лайт, так он и вовсе пройдет сертификацию ближе к маю следующего года.

Власть Народной Республики, а именно сфера здравоохранения находится в дезориентированном состоянии и прогресса на улучшения, скорее всего в скором времени не видать!".

Что ж, если говорить коротко и честно, ситуация в ОРДЛО и РФ такова: "Спутник не помогает-идите на кладбище"!

И вот на фоне этого, у меня вопросики: Товарищи, граждане, господа, пани та панове, а будем ли мы закрывать границы с РФ и КПВВ с ОРДЛО, ведь люди, привитые "Спутником", по сути, потенциальное биологическое оружие? И будет ли официальная реакция МОЗ Украины на "вакцинацию" жителей ОРДЛО "вакциной", которая фактически тестируется Россией на людях? И будет ли иск в Гаагу о незаконных медицинских экспериментах на людях, которые РФ проводит на оккупированных территориях? И будет ли ситуация с "ковид" и "вакциной" рассмотрена на РНБО в русле биологической угрозы? И… а какие у вас вопросы по этому поводу?

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