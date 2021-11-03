Очень сложно писать эту статью. Просто настолько много хочется сказать. Меня читают и в мирных частях Украины, и за рубежом, и в оккупации, и даже на РФ. Поэтому хочется сказать каждой группе читателей свое, важное, направленное лично им.

"Народам Донбасса" хочется долго рассказывать о том, что все, что с ними сейчас происходит –это плата. Плата за их желания, плата за их предательство, плата за их веру и обожание РФ. И мы предупреждали тогда, в 2014-м. Говорили, что там, где РФ, там — война и разруха. Но нет. Критическая масса жителей Донбасса орала, что Россия — самая прогрессивная, самая честная, самая передовая, самая народолюбвеобильная, самая справедливая. В общем, самая-самая и все даст, и всех одарит, спасет, согреет, озолотит.

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Ведь как хотели, чтобы умерла Украина, ведь как хотели, чтобы победили РФ, Сталин, Путин, царь Николай и стерли с кровью всю эту вашу демократию, национализм, любовь к Украине, мову.

Ведь как предавали – с цинизмом, со знанием дела, с восторгом и обожанием того, кто манил пряником. Ведь как убивали... Казалось бы, не нравится страна – уезжай, мир давно открыт для людей. Можно уехать в любую точку мира. Не убивая, не насилуя, не мародерствуя, не разрушая. Просто продай недвижимость, сложи вещи и езжай туда, где, ты считаешь, твое место под солнцем. Но "народы Донбасса", как любой советский гражданин, считают, что это благополучие должно упасть им на голову, а не они должны к нему стремиться. Поэтому строя "республику" для "народа Донбасса" по образу и подобию своему, "народ Донбасса" выжег напалмом все, что его раздражало: образование, умных, думающих, свободных, шахты, заводы, поля.

А как верили в РФ, в Кремль, в Путина!.. "Путин нам все даст за то, что мы уничтожим Украину: большие пенсии, как в Москве, квартиры в Москве, работу в Москве, все будет бесплатно для нас, Россия богатая. Она вложит в Донбасс миллиарды золота, тут будет Лас-Вегас, Швейцария и Москва".

Мы тоже вот как-то намекали на то, что РФ — это не один город Москва, а аще сотни тысяч ухабов да грязей замшелых русских деревень без газа, угля, света, будущего и дороги на кладбище.

Но вера в РФ и ее пабагатому на Донбассе была такой огромной, такой всепожирающей, такой самоотверженной, что люди категорично отрицали все критические замечания по поводу русских реалий.

Из России с любовью и боголепием в ОРДЛО принимали все: просроченные лекарства и продукты, тушенку с червями, паспорта, которые больше похожи на сувениры, чем на документ, военную технику, оружие, российских добровольцев.

Русское на Донбассе боготворили. "Скорее бы в Россию, хоть вкусных продуктов поедим" — лебезила в 2014-м году моя соседка-учитель. Везде мечтательно говорили о русском (советском) ГОСТе на продукты маде ин раша, "вкусное-натуральное, Путин же за всем следит, чтобы все лучшее для людей". Мечтали о российской медицине, где нанотехнологии, роботы, пересадка органов сразу на дороге при ДТП, омоложение кремлевской диетой, космические технологии, которые были переданы инопланетянами для РФ, чтобы та всех победила.

Россия же плохого не даст. Она спасает и защищает. Лучшее в мире кремлевские лекарство от всего. Этот маниакальный психоз не закончился в 2014-м, он продолжается.

Та же вера в РФ – победит, заберет, даст. Та же зависимость – на РФ все лучшее и передовое. Да, процент таких людей в ОРДЛО снизился, и это здорово. Все больше и больше там прозревают. Помогают вытянуть людей из болезни лекарства из Украины, из США, Индии и Венгрии. Украинские продукты вызывают ностальгию. Да и цены уже как бы тоже. "Как же хорошо мы жили до войны"- часто здесь звучит, но все еще есть те, кто резко останавливает – "зато без бандер".

В ОРДЛО до сих пор ждут российскую гуманитарку, верят обещаниям кремлевских политиков и мечтают пожить на РФ. И помани сегодня Россия донбасян любым обещанием светлого никогда – настроения 2014-го вспыхнут с новой силой.

И вот, казалось бы, нищета, безработица, разрушенные шахты и заводы, высокие московские цены на продукты, не эффективные лекарства, в общем все то, что привело к фактическому уничтожению и самой РФ, и оккупированных ею регионов, вот они должны были бы отрезвить, но нет.

Телевизор в голове донбасянина орет скабеево-киселево-соловьевым "бандеры-нацики-фашисты".

Что ж…

За минувшую неделю, согласно статистике оперативного штаба, в РФ от Covid-19 скончались 7938 человек, или в среднем 1134 человека в день.

Рекорд был установлен 29 октября — 1169 летальных исходов. К концу недели показатели чуть снизились (1160 — в субботу, 1158 — в воскресенье).

Ну, за "Спутник" – самое великолепное и смертельное оружие для россиян!

"Спутник-Новичка" — лучшая в мире "вакцина" по нанотехнологиям инопланетян и кремлевских шаманов Шойгу, которая убила русских больше, чем все каратели мира!

В сентябре вне очереди к праотцам отправилось 202 тысячи расеян. Смертность по Covid-19 на РФ выросла на 628%. Путинский шмурдяк "Спутник-V" выжигает РФ напалмом.

Но Россию ли только?

В ОРЛО и ОРДО уже не считают заболевших от ковид, там считают лишь умерших. "Официально" ОРДЛО подает данные по умершим до 35 человек в день. Реальность страшна. Морги не справляются с потоком. Очередь на могилы 5-7 дней. В моргах нет воды, хоронят покойников не обмытыми, без особых почестей и ритуалов.

Особую надежду вселяет то, что все же проводят службы в церкви и поминки в кафе и столовых, так что, потенциально хороня одного умершего от ковид, заражаются еще до сотни человек, а значит, теория Дарвина работает и приносит результаты!

Возле моргов тела складывают в кучи, просто в черных мешках для трупов. На них номер. Родственники приходят и забирают, копаясь в этой горе. Это если есть кому забрать. Ведь в ОРДЛО болеют и умирают семьями.

Когда появился ковид, на РФ и в ОРДЛО стартанула антиковидная программа ИПСО: "Ковид для Европы, США и геев, православных ковид не берет".

Там смеялись с санитарных норм, пандемии, ограничений, масок, прививок. Не только смеялись, а просто хвастались наплевательским отношением к предупреждениям.

Когда все же РФ накрыло смертностью, там сразу "нашли" "панацею"- "вакцину" "Спутник", созданную по советско-русским нормам из г*вна и палок.

ОРДЛО и россияне тут же воспрянули духом и снова отказались от санитарных норм и ограничений, которые рекомендованы во всем мире. Еще бы, у них была "вакцина" от всего!

В этой жизни все имеет свою цену. И мы или сами платим ее за свои мечты, выбор, решения и действия, или кто-то платит нами.

Когда вы слышите "любой ценой", знайте — те, кто произносят это, уже готовы платить. Правда, почти всегда готовы платить кем-то.

В 2014-м люди, которые хотели в СССР, в Россию, к Путину, па-багатому, перемен, подальше от Украины, они ведь тоже хотели этого любой ценой. Понимаете?

Они так и говорили, — нам нужно любой ценой добиться свободы. Нам нужно любой ценой присоединиться к РФ. Нам нужно любой ценой сбежать из Украины.

Они очень хотели. Их желаниями были пропитаны воздух, улицы, блокпосты. Для меня теперь любой лозунг "забрать и поделить" или словосочетание "любой ценой", это захват Луганского СБУ, запах мочи и рвотных масс на блокпостах с триколорадками, это автоматы и кровь, это "скажи спасибо, что не расстреляли" шипящее мне в ухо.

Они действительно хотели. Их желания перемен были искренними и имели ментальную силу. Просто они не знали, что все перемены, абсолютно все перемены, которых мы хотим, имеют свою цену.

Поэтому, да, все, что происходит в ОРДЛО и на РФ, это плата. Плата за войну, за желания убивать, за аморальность, за цинизм.

И мы циничны - потому что война, война, устроенная РФ и ее прихлебателями-коллаборантами из "народа Донбасса", гомо-совками, скулящими за колбасой по 2-20, советской медициной, советской страной- цинично говорим "аве, Спутник", "да здравствует лучший в мире уничтожитель русских".

Вакцинация на РФ провалена.

"Спутник" убивает россиян даже сильнее самого ковида.

Фактически на россиянах и жителях ОРДЛО Кремль поставил страшный по своим масштабам античеловеческий эксперимент, но такой важный для тех, кто хочет забыть про РФ.

Кремлевская "вакцина" "Спутник" по сути стала биологическим оружием.

У жителей РФ, как и у жителей ОРДЛО нет альтернативы. Там нельзя выбрать между "спутником" и короноваком, модерной, пфайзером, ковишилдом.

Такого выбора никогда не было и у жителей СССР. Их прививали, не спрашивая разрешения (помните, как в школах делали прививки, не ставя в известность родителей).

Заметьте, РФ до сих пор не впустила в страну ни одну импортную вакцину, признанную ВООЗ.

Кремль будет колоть "Спутником" до последнего россиянина и донбасянина.

"Оставь надежду всяк сюда входящий".

Но, вот что удивительно более 45% россиян не доверяют своей вакцине и более 65% россиян хотели бы получить прививку, сертифицированную ВООЗ.

А вот в ОРДЛО доверяют российскому "Спутнику" более 75%. И даже открытое признание РФ о том, что на жителях ОРДЛО проводятся клинические испытания, ничего не изменили в процентах доверия донбасян к россиянам.

ОРДЛО — это теперь один огромный испытательный полигон, где РФ будет проводить свои страшные опыты с лекарствами, оружием, вакцинами. А кто ее остановит?

Планы Путина, понятное дело, направлены не на помощь "народу Донбасса", как полагают пророссийски настроенные жители ОРДЛО.

Крым как бы тоже хлебнул "спасения", теперь думают крымчане лишь о том, как им выжить в построенном не без их помощи мире гетто.

"Народ Донбасса" весело ржет и жрет. Ну, нормально же зашла российская гуманитарка с червями, просроченные российские лекарства. Зато на халяву!

И вот весь мир ждет вакцину от нового вируса "ковид 19". Россия тут же в рамках "спасения мира" стала навязывать свой продукт, но так как ее весь цивилизованный мир послал с ее "спутником новичка", то у РФ остались лишь пара полигонов для масштабных испытаний или же создания огромной базы биологического оружия – ОРДЛО и Беларусь.

Что будет, если 80% населения ОРДЛО получит укол "спасительной вакциной", которая по сути может быть исключительно биологическим оружием, превращающим людей в разносчиков вируса?

Что будет с Украиной, которая не закроет от этих "привитых" границы и линию разграничения?

Не закроется ли потом от нас весь мир?

Ну, о том, что "народ Донбасс", чмакая и причмокивая, будет колоть себе русскую вакцину от всего, я даже писать не хочу. Да, будут. Да, добровольно. Да, причмокивая. Да, не видя опасности, ведь Россия их спасает. Да, мы будем виноваты – не защитили, не пояснили, закрыли границы, а они ехали лечиться к нам.

В церквях ОРДЛО МП уже начал петь хвалебные оды российскому "спутнику новичка", мол, спасение, дарованное Господом, скрепы, освящена, лежала на мощах.

В бой за умы не вакцинированных россиян и донбасян снова пошла Московская церковь.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит Иларион призвал страны G20 к взаимному признанию вакцин… И вправду, к чему все эти исследования, сертификации и прочее, ведь так просто взять и признать. Только Россия западные вакцины к себе все равно не запустит, а вот Спутник V получит мощный толчок к очередному этапу навязывания в мире.

Отличное оружие массового поражения, не правда ли? Не для того ли РФ и бьется за его признание в мире, чтобы безнаказанно ввозить и заражать, распространяя вирус?

ОРДЛО может спасти лишь то, что сейчас туда не поставляют "вакцину" "Спутник", так как самим россиянам ее не хватает.

А, возможно и потому, что РФ готовит использовать ОРДЛО и гуманитарную катастрофу, вызванную здесь пандемией, как щит для продавливания своей темы "особого статуса".

Не просто так один из известных пророссийских ИПСОшников Украины открыто заявил, что "Украина готова поставить в ОРДЛО бесплатные вакцины, лекарства, кислород и врачей для спасения наших людей там".

Напомню, что "наши люди там" имеют в 85% случаях российское гражданство, военный билет "республик", ранения и боевые награды за убийство укропов.

Вакцина "Спутник Лайт", поставленная Россией в качестве "гуманитарной помощи" на оккупированный Донбасс, непригодна для вакцинации населения от коронавируса. Этот факт признал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Для первой прививки, — отметил министр здравоохранения РФ, — по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", а вот для ревакцинации можно и "лайт".

Но России на оккупированный Донбасс уже была поставлена партия вакцины "Спутник Лайт", которую позиционировали как однодозовую, способную после однократной прививки обеспечить антиковидный иммунитет, которой и были массово и в приказном порядке привиты чиновники и военные ОРДЛО.

Что ж… Спасибо дядя Путин, мы видим, как она работает, эдакий российский "третий фронт" отлично минусующий россиян и наварасов.

И все же, все же, все же… Почему ООН, ВООЗ, Европа, имея данные о том, что такое "Спутник" и л том, что РФ проводит испытания вакцины "Спутник-лайт" на доверчивых жителях Донбасса не акцентирует на этом факте внимания и не делает его фактом военного преступления РФ в отношении мирных жителей?

Ведь это незаконные медицинские эксперименты над людьми.

Для нас это враги, согласна. Но все же, все же, все же… Если следовать нормам закона, то действия РФ, это незаконные медицинские эксперименты над людьми. Точка!

20 августа 1947 года в Нюрнберге суд огласил приговор 16-ти врачам, чиновникам Гитлеровской Германии. Основными пунктами обвинения были принудительные медицинские опыты, убийство заключенных для анатомической коллекции Августа Хирта или принудительная эвтаназия (см. также Программа эвтаназии Т-4), принудительная стерилизация. Из 23 обвиняемых 7 были приговорены к смертной казни, 5 к пожизненному заключению, 4 к различным тюремным срокам (от 10 до 20 лет) и 7 были оправданы.

Среди преступлений — организация и проведение медицинских экспериментов над военнопленными и захваченными мирными жителями Европы, СССР, в том числе и над детьми и беременными женщинами.

• Хирург Карл Гебхардт был приговорен к смертной казни за экспериментальные работы в области пересадки тканей и органов.

• Врач Герта Оберхаузер — к 20 годам тюремного заключения за клинические испытания изобретенных незадолго до этого сульфаниламидов.

• Чиновник Виктор Брак и врач Карл Брандт — к смерти за исследования в области предотвращения беременностей.

• А мировой авторитет в области тропической медицины Герхард Розе получил пожизненное заключение за эксперименты над людьми по лечению малярии, предотвращению тифа и других инфекционных заболеваний у человека.

Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть, фиксируя абсолютные рекорды смертности и самую низкую рождаемость более чем за 20 лет.

В сентябре в стране умерли 201,9 тысячи человек — на 31,2 тысячи, или 18,3% больше, чем годом ранее, отчитался в пятницу Росстат.

Накопленным итогом за 9 месяцев смертность в России практически сравнялась с цифрой за весь доковидный 2019 год — 1,725 миллиона человек (+ 18,5%).

На каждых пятеро умерших в стране пришлось лишь трое родившихся, число которых в сентябре сократилось на 6,8%, до 121,6 тысячи детей.

Относительный коэффициент рождаемости за январь-сентябрь упал до 9,6 детей на 100 тысяч населения и стал минимальным с 2000 года.

Как итог: естественная убыль населения по итогам сентября ускорилась вдвое и достигла 80,299 тысячи человек, а за 9 месяцев составила 675,7 тысячи, превысив прошлогоднюю на 74%.

Полноценной демографической катастрофой обернулась осенняя волна Сovid-19. Число умерших в сентябре, — больше 200 тысяч человек, согласно официальной статистике, — стало рекордным для этого месяца за весь период с окончания Второй мировой войны, сказал Bloomberg Алексей Ракша, бывший демограф Росстата, уволенный в прошлом году из-за разногласий по публикации коронавирусной статистики.

Согласно Росстату, каждая пятая смерть в сентябре была связана с Covid-19. С этим диагнозом за месяц скончались 39638 человек — на 628% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Итоговая цифра оказалась почти вдвое выше той, что на ежедневной основе публикует оперативный штаб. Согласно его статистике, ни в один день в сентябре не умирало больше 900 человек.

На 30 октября суточная ковидная смертность в данных оперштаба достигла 1160 человек в день. Но Ракша оценивает, что ежедневно в стране умирают около 8,5 тысячи человек, а избыточная смертность составляет примерно 3,75 тысячи в сутки.

Интересно, вот эта статистика, вызывает у кого-то желание уколоть себе "Спутник", а то я слышала и в мирных частях Украины "надо перед Путиным на колени становится, чтобы дал русскую вакцину от ковида Спутник, это же русская вакцина, самая лучшая в мире". Эх, а я бы вот этим людям дала шанс привиться "Спутником", теория Дарвина, моя любимая теория. Но, вряд ли "спутник" торкнул бы только их, судя по массированности поражения россиян, он изготовлен для распространения вируса, а не для его остановки!

Ну, вроде бы все сказала, и тем, кто там, и тем, кто здесь. Думайте!